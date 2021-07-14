Минздрав Поморья: ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не скажу

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 июля 2021, 18:59 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Архангельские чиновники из Минздрава области напоминают этих знаменитых трех обезьянок. Одна закрывает глаза: «Не вижу!» Вторая уши: «Не слышу!» Третья рот: «Не скажу!» Так областной Минздрав во главе с бывшим военврачом, а затем директором в частной клинике Александром Герштанским ответили не только «Аргументам Недели», но и всемирно известному океанологу Михаилу Флинту на критику в адрес 4-ой архангельской больницы.

Чем замечательна русская классическая литература, так это тем, что в ней можно найти цитату на любой вкус. При чтении официального ответа в местной прессе вдруг вспомнилась цитата из Михаила Булгакова:

— А он попросту соврал! – звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: — Поздравляю вас, гражданин, соврамши!

К господину Герштанскому, конечно, эта цитата не имеет никакого отношения. Его, скорее можно было бы назвать «гражданин неграмотный», но в биографии значится военно-медицинская академия, а там неграмотным делать нечего. Значит, и.о. министра либо сам поленился читать статью с конкретными словами Михаила Флинта, либо «в огороде бузина, а дядька то в Киеве» это про него. Есть еще один вариант, о котором думать не хочется: министру здоровья на самом деле наплевать, что у него происходит в больницах для плебса, главное расшаркаться перед начальством: «факты не подтвердились!», и потом – хоть потоп.

Вкратце суть претензий Флинта, врача-эпидемиолога по второму образованию. И параллельно ответы министра.

Первое: больные и здоровые не сортируются, а лежат вперемешку, что недопустимо!

Ответ: ни слова об этом.

Второе. Нет КТ, нет специальных лекарств, нет полотенец, туалетной бумаги, нет мыла. Ничего нет…

Ответ. КТ по статусу народной больнице не положено. В областной, которая для начальства, есть. Лекарства все есть, но перечень не привел. Про полотенца и мыло ни полслова. Про ужасные туалеты в спецковидном заведении ни полслова. Зато про ремонт, который скоро в рамках какой-то очередной программы - «соловьиные трели Герштанского».

Дальше по накатанной: проблем нет, жалоб нет, претензий нет, замечаний нет. Совести тоже нет.

У меня множество друзей из ВМА, достойно носивших погоны и не кланявшихся пулям в Чечне. Представить кого-то их них в роли Герштанского сложно. Но если бы вдруг…

Флинт предложил и.о. министра провести в 4-ой больнице одни сутки. Инкогнито. Министр явился туда с зампредом правительства области, челядью и журналистами. Смело. Свежо. По офицерски.

И все-таки г-н и.о. министра ответьте на конкретные вопросы:

- Проводилась ли сортировка поступающих пациентов?

- Где мыло, туалетная бумага и полотенца? Где специальный курс лекарств, а не «арбидол»?

- Вы считаете серьезно, что несколько штук КТ в период эпидемии коронавируса на город и область достаточно?

И да, Михаил Флинт с удовольствием поговорил бы с Вами, но хватит ли у Вас духа, чтобы заглянуть к нему в госпиталь для ветеранов? Без челяди, конечно.

Михаил Флинт: «С министром встречусь на пороге сортира».

Прочел местную прессу и Михаил Флинт. И, мягко сказать, возмутился: «когда я просмотрел первый официальный короткий ответ, то сначала подумал, что и.о. министра просто не прочел, то, что я написал».

- Человек занятый, ситуация с ковидом в области не благоприятная – понятно, все внимание на крупные проблемы, да сентябрьские выборные события приближаются. Формальный визит в больницу №4 – все в порядке. Плесень с потолка в прошлом году убрали, в текущем – ремонт на 85 млн. руб. запланирован. Но Архангельск – город маленький, знакомых за 15 лет работы накопилось много, и мне позвонили и рассказали, что был не просто визит, а чиновничий «разнос». Зачем разнос, если все в порядке? – вопрошает академик.

На следующий день вышел более подробный репортаж. Прямым текстом там говорилось о зажравшихся московских академиках, которые отвыкли от российских реалий. А у нас по другому: «спасибо за то, что не убили». Впрочем, пусть говорит сам Михаил Флинт:

- Мое интервью чиновник, конечно же, внимательно прочел, и вот настоящий ответ – чиновничий, пустой, изворотливый и, пусть простят меня, мерзкий. Не по отношению ко мне, а по отношения к тем, кто вместе со мной попал в эту больницу из тяжелой арктической экспедиции, и тем жителям Архангельска, кто вынужден там лежать. Оказывается, это только московский академик Флинт шокирован ситуацией в больнице №4. Он привык, там к московскому деликатному обхождению, а остальным в этой больнице хорошо. Плесень с потолка убрали – большое спасибо. Вот как администрация хочет представить ситуацию.

Видит бог, если бы не это иезуитское чиновничье желание в корне исказить суть дела, я бы не стал давать второго интервью по очевидному поводу полного безобразия в ковидном корпусе 4-ой больницы. У меня за плечами 65 лет полевой экспедиционной работы в тяжелых условиях на море и не суше, в нашей стране и по всему свету. Я работал в чумных, туляремийных и тифозных природных очагах. До сих пор я высаживаюсь на ледники Новой Земли и веду исследования с маленькой резиновой лодки в арктическом море. Я жил, работал и, случалось, болел в столь тяжелых ситуациях, которых и.о. министра не видать за 10 жизней. Это я говорю вовсе не для того, чтобы сказать – вот какой я замечательный, а вот для чего. Личный комфорт, когда делается дело, меня не волнует, я привык ко всему. Я готов лежать в больничной палатке, если есть необходимость, но здесь нет необходимости, а есть циничное пренебрежение к своим обязанностям. И меня глубоко волнуют пренебрежение своей работой и свинство по отношению к людям, которые не всегда могут за себя постоять. За многие годы экспедиционной работы я, к счастью, сталкивался с людьми, для которых основной жизни было дело, которое они делают, и связанные с ним ответственность и работа, и вместе с этими людьми мы выходили из сложнейших ситуаций. А с пустыми человеческими «шкурками», единственное содержание которых собственная карьера, никакого дела не сделаешь – другим они озабочены, другие у них ценности.

Все хорошо в больнице №4. А зачем, повторюсь, тайный разнос? Причина очевидна – и.о.министра репутацию подпортили, а время-то горячее. А и.о. министра до туалета дошел? Хотя бы не по нужде, а просто так, посмотреть с порога. А лучше бы по нужде, и туалетной бумаги бы попросил. Хотя уверен – после разноса и.о.министра – целый рулон. Но я уверен, что не дошел и.о.министра до туалета. Но все-таки, я напомню ему слова замечательного доктора Преображенского из «Собачьего сердца»: «Разруха она не в туалете, а головах. И если мы хотим победить разруху, надо лупить себя по головам», а не писать пустые отписки и делать разносы людям, не виноватым в ситуации.

И думать надо о людях, с которыми ты взялся по своему положению делить нелегкую жизнь в северном Архангельском крае. А для этого нужны профессионализм и ответственность, которые, к сожалению, становятся атавизмами у власть имеющих.

А что касается моей встречи с и.о.министра – это хорошая идея, я готов. Но только ни один на один в Госпитале для ветеранов, а в присутствии больных, прессы и на пороге того самого сортира в больнице №4. Но такой встречи, уверен, не будет. Она далеко от «правил игры» современных чиновников.

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