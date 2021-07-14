Полковник Коротченко: Россия должна готовиться к худшим сценариям

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14 июля 2021, 15:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Россия обеспокоена тем, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», заявил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Напомним, что в настоящее время в северной части Афганистана находятся 3-4 тысячи террористов ИГ, а набирающие все большую силу боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) являются их «непримиримыми врагами». Ситуация усугубляется тем, что боевики «Талибана» накануне предупредили о своем намерении начать боевые действия в Таджикистане. Соответствующее видео уже несколько дней распространяется в социальных сетях.

«Насколько Таджикистан готов к такому повороту событий, можно будет увидеть только на практических результатах, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь Коротченко. – Конечно, Таджикистану сейчас надо укреплять границу, и то, что в этой стране были призваны на службу 20 тысяч резервистов, свидетельствует о том, что угроза воспринимается как весьма вероятная и серьезная».

Напомним, что сегодня в Таджикистане начались командно-штабные учения, в которых принимают участие около тысячи военнослужащих 201-й военной базы РФ, расположенной в этой среднеазиатской стране.

«Россия всегда должна готовиться к худшим сценариям, - считает полковник Коротченко. - Да, хорошо, если они не будут реализованы, но учитывать надо буквально все варианты. На учениях следует отработать варианты переброски авиационных компонентов России и Казахстана на территорию постсоветских стран, в частности - в Таджикистан. Это нужно сделать для того, чтобы иметь возможность быстрого парирования в случае изменения ситуации к худшему».

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