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Войны праславян в Британии

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Войны праславян в Британии
Фото из открытых источников

Государственность праславян-галлов* Британии берёт начало ещё в «доримский» период, а легенда 7 века о короле Артуре, скорее всего, является отголоском древних реальных событий. История о мече Эскалибур, вынутом из камня, похожа на символическое описание возвышения племени, научившегося добывать из руды (камня) металл и делать из него оружие. В результате это племя значительно усилилось в военном отношении и сумело  создать королевство, объединив под своей властью другие племена.

Основным населением острова Британия в 1 веке до н.э., когда туда началась римская экспансия, были галлы (галаты), которых также называли «кельтами»: К(г)ЕЛЬТЫ. Эллинский географ 2 века Клавдий Птолемей писал, что часть этих британских племенных объединений обладали качествами государственности, то есть имели правителя, казну, войско, столицу и систему сбора податей.

О НАЛИЧИИ СИЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В БРИТАНИИ в 1 веке до н.э. свидетельствует тот факт, что в 55 году до н.э. великий римский полководец и политик Гай Юлий Цезарь («Записки о галльской войне») вынужден был прервать свой поход против галлов Аквитании и вторгнуться в Британию с целью пресечь поставки оттуда оружия континентальным галлам и помощь им деньгами.

Страбон, римский историк 1 века до н.э., указывал, что галлы Британии добывали много золота, серебра и железа, которые потом в оплату за товары поступали в Римскую империю.

Именно древней традицией государственности британских галлов объясняется тот факт, что РИМ, НЕ ОСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ ПЕРЕД САМЫМИ ЖЕСТОКИМИ МЕТОДАМИ ВОЙНЫ, ТАК И НЕ СМОГ ПОЛНОСТЬЮ ПОКОРИТЬ ЭТИ ЗЕМЛИ.

Историк 1 века Публий Тацит писал, что римляне закрепились на части территорий Британии уже после смерти Цезаря. Это произошло при императоре Клавдие в 43 году. Но войны праславян Британии и римлян практически не прекращались, время от времени принимая масштабный ожесточённый характер. Причём обе стороны допускали в ходе этих войн настоящие зверства.     
Как писал в 3 веке римский историк Дион Кассий, в 61 году, когда римским императором был Нерон, наместник Британии Гай Паулин за непокорность Риму королевы иценов Боудикки приказал её высечь, а затем велел обесчестить двух её дочерей. После этого королева призвала свой народ к восстанию. Ицены сумели захватить несколько крупных городов, в том числе Лондиниум (Лондон); были убиты все находившиеся в их землях римляне, а также сторонники Рима из числа галлов. Однако восстание было жестоко подавлено в том же году, а Боудикка покончила с собой, не желая попасть в руки римлян.

В КОНЦЕ 2-ГО ВЕКА ВОЙСКА ИМПЕРИИ КОНТРОЛИРОВАЛИ ЛИШЬ ЮЖНУЮ, РАВНИННУЮ ПОЛОВИНУ ОСТРОВА. Поэтому в 117 году римский император Адриан приказал отделить северные неподконтрольные галльские территории сплошной каменной стеной. В 126 году была завершена постройка «Вала Адриана», перегородившего Британию от реки Тайн до залива Солуэй-Ферт.   

В 141 году римский легат Британии Квинт Урбик отбил у галлов часть северных территорий, и, в результате, в 160 км к северу от «Вала Адриана» появилась новая сплошная стена – «Вал Антонина», в честь императора Антонина Пия. Однако уже через 13 лет – в 154 году галлы-северяне снова отбросили римлян к «Валу Адриана».

Римский историк 4 века Аммиан Марцеллин писал, что в 207 году император Септимий Север лично возглавил римские войска в Британии. Эта война привела к некоторым успехам римлян, но стоила жизни императора, который в 211 году внезапно умер там от лихорадки.

В течение двух последующих столетий Рим так и не смог покорить галлов Британии. И, наконец, в 410 году указом императора Гонория римский протекторат над островом был прекращён. Это был конец первого этапа праславянских войн в Британии.

Второй этап войн праславян на этой территории начался в конце 440-х годов. Но ЭТИ ВОЙНЫ БЫЛИ УЖЕ НЕ С РИМЛЯНАМИ, А С КОНТИНЕНТАЛЬНЫМИ ПРАСЛАВЯНСКИМИ ПЛЕМЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ – с англами и саксами.

Слово «англы» представляет собой фонетическую и смысловую «кальку»: АН-ГЛЫ – НОВ-ГАЛЛЫ – «Новые галлы». Это, очевидно было общим именованием наиболее многочисленной – галльской части союзных племён, отправившихся на переселение с континента в Британию. Что же касается слова «саки» (саксы) – это было одним из названий скифов*. Например, эллинский поэт-трагик 5 века до н.э. Херил Самосский писал: «И пастухи овец САКИ, родом скифы». На это же указывал русский историк конца 19 века Ключевский: «Скифов… обитающих к востоку, звали САКАМИ».

Возможно, словом «саксы» изначально именовалась конная часть войска переселенцев-галлов.

В процессе переселения в Британию АНГЛО-САКСЫ УНИЧТОЖИЛИ ТАМ ЧАСТЬ ПРЕЖНИХ ПЛЕМЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ-ГОСУДАРСТВ и истребили большое количество местного галльского населения. И всё равно затем сотни лет Британия представляла собой сплошное поле праславянских междоусобиц, в том числе между англами и саксами. Из галльских государственных объединений «римского периода» независимость удалось отстоять только тем, которые находились в горных областях на западе Британии (Уэльс и Корнуолл) и на её севере (Шотландия).

Внутренние распри на острове закончились только в 825 году, когда король Эгберт Уэссекский объединил большинство британских королевств в одно, названное затем «английским» – по имени племени, победившего в междоусобной борьбе. И по прошествии столетий населявшие остров праславяне – граждане этого королевства, ПЕРЕСТАЛИ ОТОЖДЕСТВЛЯТЬ СЕБЯ С ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛЕМЕНАМИ, а все стали именоваться «англами».

*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым галлы и скифы являлись праславянами.
**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».  
Войны праславян в Британии

Грищенко Олег Викторович
Писатель, историк, филолог.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.
Пишет художественные произведения  по исторической и другой тематике.
Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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