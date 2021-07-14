Вместо России Кубе поможет Китай?

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14 июля 2021, 09:33 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: cоцсети

На Острове Свободы уже несколько дней бушуют погромы. Молодые кубинцы громят офисы компартии, магазины и аптеки. Лозунги: «Коммунисты! Куба не ваша!» США и Европа в восторге: «Молодцы!» Россия как братский партнер, делает вид, что ничего страшного не происходит.

Куба, когда-то один большой публичный дом для нуворишей из США и Европы, а при коммунистах создавшая одну из лучших систем здравоохранения в мире, вновь стремится к красным фонарям. В Вашингтоне и Брюсселе открыто радуются этой тенденции. Москва считает, что беспорядки связаны с пандемией, но палец о палец не ударила для помощи Гаване. Поставлять прививки бесплатно и спасать кубинский народ? Что за чушь?! Это бизнес, детка, ничего личного.

По данным «АН», некоторые члены российского правительства осторожно поднимали тему гуманитарной помощи Кубе, но финансовый блок правительства категорически отказался это обсуждать.

«На фоне небольшого прогресса в российско-американских отношениях оказывать сейчас помощь Гаване сочтено нецелесообразным»,- говорит источник в МИД РФ. По его мнению, «это ошибка, которая больше, чем преступление».

Единственная мощная страна в мире, которая словом и дело поддержала официальное правительство Кубы оказался Китай. По информации «АН», он направит в Гавану сотни тонн гуманитарной помощи, в том числе свои вакцины от коронавируса.

Это не первый случай, когда Китай занимает место старшего брата. В начале двухтысячных годов РФ с подачи начальника Генштаба Квашнина по псевдо-экономическим соображениям бросила разведцентр Лурдес, который позволял получать до 75 процентов развединформации из США, передаваемой по электронным каналам. Нашу базу тут же заняли китайские разведчики.

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