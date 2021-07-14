Кубинские протесты могут «зажечь» всю Южную Америку, включая и Никарагуа

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14 июля 2021, 08:55 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая газета

Как известно из реальной истории, все диктаторские режимы рано или поздно приходят в упадок и рушатся.

Казалось бы нерушимая и могущественная в своей власти Куба уже начала «сдавать позиции». Власти наследникам Кастро там совсем не рады. На фоне коронавирусных проблем вспыхнули серьёзные беспорядки, которые быстро перекинулись на все остальные города. И в итоге мы видим, как вся страна начинает подниматься против тиранов. А ведь ещё несколько месяцев назад было трудно представить, что в таком государстве, как Куба, может произойти что-то подобное. Псевдо-коммунистический режим казался устойчивым ко всем проблемам. Теперь же ситуация стремительно накаляется. Тысячи людей появляются на улицах и требуют ухода правительства. «Нет свободы, нет еды, нет лекарств»,- заявляют они. Всё чаще и чаще звучат лозунги, призывающие к свержению диктатуры.

В Южной и Латинской Америке этот вопрос очень обсуждают в СМИ, так как многие режимы, господствующие на материках, точь-в-точь совпадают с кубинскими. Разве что в некоторых государствах всё намного хуже. Взять в пример хотя бы Никарагуа, где власть военного преступника Даниэля Ортеги до сих пор держится на плаву. 15 лет диктатор продолжает отравлять жизнь своего населения. В 2018 году по всей стране уже вспыхивали массовые протесты. Люди требовали ухода Ортеги и демократических преобразований. Но закончилось всё жестокими подавлениями. Более 100 человек погибло на улицах городов. Более 1000 были ранены. Ортега задействовал почти все имеющиеся силы для уничтожения протеста. Сейчас же он начинает стремительно избавляться от всех возможных политических соперников. Но всё же массовые бунты в Никарагуа отнюдь не невозможны. В 70-х годах многие тоже полагали, что диктатора Анастасия Сомосу победить не удастся, и его режим выстоит. Но уже в 1978 году по всему государству вспыхнули вооружённые восстания.

Самое интересное, что Ортега, уже давно возглавляющий Никарагуа, был в те времена на стороне сандинистов (оппозиционеров). Его считали освободителем, другом народа и героем революции. Установивший полумонархический режим Сомоса был свергнут, а все его сторонники потерпели крах. Теперь же Ортега просто-напросто повторяет «подвиги» своего предшественника. Власть Даниэля так же считается почти королевской. Называть его президентом попросту невозможно, так как он и его семья обладают безграничным контролем над экономикой, политикой, госуправлением и пропагандой. Особенно в этом выделяется жена Ортеги, деспотичная «королева» Росарио Маурильо. В 2018 году во время протестов она не раз заявляла, что власти «готовы на всё». При этом, именно ей приписываются жестокие подавления выступлений. У пары Ортеги 9 детей. 8 из них, как при монархических режимах, имеют официальные ранги советников, контролируют компании, распределяющие нефтепродукты, и большую часть телевизионных каналов. Постепенно семейство захватывает всё новую собственность, получая под контроль предприятия, экспроприированные у врагов режима. Всё, что вытворяет семья Ортеги, в своё время делал Сомоса, считавшийся в Никарагуа врагом народа.

Вопрос о том, будут ли снова масштабные протесты в Никарагуа, и станут ли люди выходить на улицах на примере Кубы, пока ещё лишён ответа. Но учитывая нарастание напряжённости в стране и общую усталость народа, такое вполне возможное уже в ближайшее время. Граждане не верят и не доверяют своим лидерам. Ортегу там давно считают главным виновником всех зол и бед. Не стоит забывать, что Никарагуа по бедности уступает разве что Гаити. Нижайший уровень зарплаты заставляет местных жителей бежать в Коста-Рику и США. Весь никарагуанский частный сектор и политические организации активно сотрудничают с режимом Ортеги. Поэтому простые люди в этой стране практически бесправны. Власти не гарантируют им безопасность и не отвечают за их жизнь. А если всё-таки в стране возникнут массовые протесты, то правительство действительно может «пойти на всё», как это было уже сказано «королевой» Маурильо. Остаётся только надеяться, что если революция в Никарагуа всё же случится, то всё разрешится без массового кровопролития и затяжной гражданской войны.

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