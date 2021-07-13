Дефицит товаров и свободы - причины массовых протестов на Кубе

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13 июля 2021, 19:14 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: AP Photo / Ramon Espinosa

Вот уже три дня на Кубе не утихают массовые протесты. Отмечено большое количество разгневанных людей, выходящих на улицы. Впервые за более, чем 60 лет на улицах городов страны вышли тысячи протестующих. И причина здесь вовсе не в коронавирусной политике, как это отмечается в некоторых СМИ. Согласно данным журналистов и экспертов, уже находящихся на территории Кубы, протестующие устали не от «антикоронавирусной кампании», а от жестокого диктаторского режима, который более полувека находится у руля. Начались протесты в районе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, затем перекинулись на столицу и распространились по всему государству. Судя по нынешней обстановке, бунты и народные выступления едва ли утихнут в ближайшее время.



«Нет лекарств, нет еды, нет свободы»,- скандируют разгневанные кубинцы, «Мы устали жить во власти тиранов». Также были слышны такие лозунги, как «Родина и жизнь!», «Долой диктатуру!» или «Свободу для Кубы!» Власти отреагировали агрессивно, и приказали полиции устроить разгон демонстрантов. Но силовое противостояние не сломило дух мятежников. Напротив, выступления усилились. Наиболее радикально настроенные кубинцы швыряли в полицейских камни и предметы арматуры. Бывали случаи, когда демонстранты переворачивали машины силовиков и били витрины. Президент Кубы Мигель Диас-Канель пребывает в полной уверенности, что бунты спровоцировали «западные страны». Он уже не раз обвинял в этом деле Соединённые Штаты.



В США призвали кубинские власти отказаться от применения насилия в адрес протестующих. Байден пока не спешит открыто помогать мятежникам, однако многие американцы считают, что он должен поступить иначе. К примеру, бывший госсекретарь Майк Помпео уже заявил в своём Twitter, что «США необходимо поддержать свободолюбивый народ Кубы» и «продемонстрировать своё лидерство». Он назвал правительство Кубы опасным не только для собственного народа, но и для всего земного шара.

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