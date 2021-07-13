Коротченко: мы можем нанести ракетные удары по базам террористов, не входя в воздушное пространство Афганистана

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13 июля 2021, 16:50 Александр Саргин

Фото: соцсети

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил ввод российских войск в Афганистан. Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если боевики из Афганистана нападут на Таджикистан, то ОДКБ рассмотрит возможность помощи Душанбе.

«Россия больше никогда не войдет в Афганистан, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь Коротченко, - это просто исключено, в том числе и по той причине, что теперь мы учитываем опыт Советского Союза. Вот и Россия, разумеется, теперь не пойдет на физическое присутствие наших войск в этой стране».

Напомним, что с связи с ситуацией на границе с Афганистаном, которая сложилась там после вывода из региона американских войск, Душанбе обратился с просьбой о помощи к странам, являющимся членами ОДКБ. По сути, граница между двумя государствами - это труднодоступная горная местность, которую Таджикистан не может контролировать самостоятельно.

«Да, это очень серьезный вызов всему постсоветскому пространству и тем новым государствам, которые образовались в этом регионе после распада СССР, - считает полковник Коротченко. – Но все наши меры могут ограничиться только нанесением ракетных ударов по лагерям и базам террористов в непосредственной близости от границы с Таджикистаном, причем без захода в воздушное пространство Афганистана».

Военспец особо подчеркнул, что это крайний вариант реагирования, на который сможет пойти Россия, и то при условиях, когда начнется уже открытое боестолкновение и попытки прорыва банд исламистов из Афганистана на территорию Таджикистана.

«Максимум, что мы можем сделать, так это отражать атаки и наносить удары по лагерям и инфраструктуре террористов с использованием крылатых ракет. Но в большей степени нужно, если, конечно, будет такая возможность, предпринимать дипломатические усилия по стабилизации ситуации в этом регионе», - объяснил «АН» Игорь Коротченко.

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