Почему мужчины стали бояться знакомиться с девушками

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 июля 2021, 13:21 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В интернете, как известно, существует огромное количество различных статей и материалов на тему боязни познакомиться с девушками или страха отношений. Казалось бы, 21-й век, эра возможностей и решений, но многие мужчины предпочитают оставаться одни и вообще не заводить отношений. В нынешний век уже почти не сыщешь храбрецов, которые первыми идут на знакомство с женщиной и проявляют инициативу. К тому же, наблюдается огромное количество мужчин, которые вовсе избегают любовных связей. Психологи отмечают немалое число мужчин, жалующихся на проблемы коммуникации с противоположным полом. Более того, во всём мире увеличивается количество тех, кто в целом никогда не имел отношений. Но почему всё так случилось? Каким образом общество дошло до такого, и что же здесь не так?

На самом деле всему виной – капиталистические устои и насаждения программы «богатства и статуса». То есть, речь идёт о том, что мужчина чувствует себя неудачником, если он не добился определённых успехов, которые, как он полагает, могут сделать его «настоящим мужчиной». В обществе уже давно принято думать, что к 25-ти годам у человека уже должна быть своя квартира, машина и определённый статус. Однако многие мужчины не достигают ни того, ни другого. Из-за финансовых проблем некоторые из них продолжают жить с родителями до 30, а то и до 40 лет. Как правило, это со временем приводит к комплексам. Человек пытается следовать стереотипам, и любую неудачу воспринимает в штыки. В этом и есть главная проблема насаждения программы «богатства». Девочкам же, наоборот, внушают, что они должны считать себя лучшими из лучших, и выйти замуж только за обеспеченных и богатых мужчин, не обременённых проблемами. Проблемные мужчины, даже если трудности у них незначительные, заведомо воспринимаются, как слабые. Какой же из этого следует вывод?

Современное общество окончательно скатывается в эпоху меркантилизма. Если хотя бы полвека назад, люди обращали внимание на душевную составляющую друг друга, то в нынешние дни такое явление представляет собой большую редкость. И это проявляется не только в отношениях мужчин и женщин, но и в обычной дружбе. Порою возникают такие ситуации, когда мужчина, будучи хорошим и добрым человеком, оказывается никому не нужным и даже враждебным для общества. А вот тот, кто делает другим больно, но при этом имеет финансовый достаток и определённый статус, напротив, считается достойным и сильным. В России такие устои сформировались ещё в конце 90-х годов. В современную эпоху ситуация не слишком изменилась. Порою душевное и внутреннее состояние человека вообще никого не волнует. Господствует лишь один эгоизм. То есть, можно сказать, что нынешнее общество окончательно отвернулось от идей гуманизма и духовного развития. В нынешний век порою трудно отличить добро от зла. Естественно всё это отрицательно влияет на формирование семейных отношений.

Поэтому очень часто браки разваливаются исключительно из-за внешних факторов. Даже если в глазах женщины мужчина кажется сильным и достойным, в случае возникновения у того проблем, статус «сильного и надёжного самца» быстро теряется. Нередко бывает, что жёны уходят от своих мужей, бросая их в самую трудную минуту. Остаются со своими избранниками до последнего лишь только достойные женщины; женщины с большой буквы. Таких сейчас становится всё меньше из-за продолжающейся пропаганды «богатства и статуса». Поколение 20-го столетия, в котором ещё царили понятия любви, доброты и взаимопомощи, стремительно теряет силу. А вот каким будет грядущее поколение – уже сказать сложно. Пока что у аналитиков и психологов сформировываются самые негативные впечатления. Создаётся мнение, что современному поколению ничего не нужно, кроме собственного эгоизма. Забываются понятия любви, истинной дружбы, чести, достоинства и взаимоподдержки.

Отвечая на вопрос о причинах боязни знакомств с женщинами, можно сказать, что мужчины, которые страшатся отношений, на самом деле представляют собой воспитанников того самого поколения 20-го века. И столкновения с устоями века нынешнего вызывают у них лютое отторжение. Некоторые мужчины даже не боятся отношений с женщинами, а просто их избегают. Они могут хорошо зарабатывать и быть сильными духом, но в любовные связи не вступают по причине царящего в обществе меркантилизма. Впрочем, существуют и девушки, избегающие отношений с мужчинами, так как думают, что большинство из них бездушны, разгульны и крайне эгоистичны. Ведь очень часто бывает, что люди, создающие семьи лишь на основе внешних факторов, впоследствии оказываются несчастными. Но самое худшее, что несчастными потом становятся и их дети, которые понимают, что были созданы, благодаря случайности, и по сути, не нужны никому.

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