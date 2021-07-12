Коротченко: возможен экспорт исламского экстремизма на территорию России

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12 июля 2021, 20:33 Александр Саргин

Фото: newsae.ru

Ухудшение ситуации в Афганистане, рост насилия и наступление движения «Талибан» (запрещено в РФ) вызывают обеспокоенность, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Напомним, что ситуация в области безопасности в Афганистане значительно ухудшилась после заявления Джо Байдена о завершении операции Вооруженных сил США в этой стране. Начиная с апреля текущего года и по состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск из республики.

«Американцы сами туда вошли, защищая прежде всего себя после террористических атак 11 сентября, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь Коротченко. - Однако за все эти годы и даже десятилетия нахождения в Афганистане они не смогли создать там ни дееспособное правительство, ни дееспособные вооруженные силы. Выход США из Афганистана ознаменует обрушение хоть какой-то стабильности в этой стране. Очевидно, что в ближайшие месяцы талибы установят контроль уже над всем Афганистаном».

По сообщениям местных СМИ, несколько десятков районов Афганистана уже находятся под контролем талибов. Более того, они также захватили ряд ключевых пограничных переходов на границах с Таджикистаном, Ираном и Пакистаном.

По словам Коротченко, США создают нам непредсказуемую военно-политическую ситуацию, которая может иметь серьезные последствия с точки зрения безопасности стран-членов ОДКБ из числа бывших советских республик на юге. Военспец считает, что в случае, если будет обрушена стабильность в той или иной постсоветской стране, то даже будет возможен экспорт исламского экстремизма на территорию России.

«Американцы сегодня оставляют нам большую головную боль, - сказал «АН» Игорь Коротченко. - Я не исключаю, что это делается специально - для того, чтобы создать еще один очаг нестабильности и напряженности по периметру российских границ».

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