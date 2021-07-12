Систему образования сегодня можно охарактеризовать двумя словами: бабло победило

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 июля 2021, 18:57 Елена Головань, корреспондент

Фото из открытых источников

Я – ярая поклонница Макаренко. Того, который Антон Семёнович. Из вчерашних правонарушителей он сумел воспитать коллектив, с которым организовал не только успешное сельхозпредприятие, но и построил завод. Нет, не так. Он сумел создать Коллектив. Именно с большой буквы. Учитывая, что в те времена вообще никто не знал как и куда двигаться в плане образования и воспитания, его педагогический подвиг вызывает истинное восхищение. Сам голодал, ходил в подмётках, но блестяще справился с задачей, которую ему поставило ведомство со странным названием губнаробраз. Сегодня учителя не ходят в подмётках и одеваются вполне прилично, да вроде и зарплата по сравнению с тем, какая была даже 20-30 лет назад (я уж не говорю во времена Макаренко), пусть и не большая, но, так скажем, приемлемая. Более того, сейчас даже в сельских школах – и тебе компьютеры, и интерактивные доски, и различные пособия – учи, не хочу… Но почему же современная система образования в России сейчас где-то на задворках мирового рейтинга, в то время как в советские времена считалась одной из лучших?

Конечно, я не претендую на объективность. Скорее, это моё субъективное мнение. Основанное на знании каких-то исторических фактов, журналистской работы, опыте обучения в советской школе, а впоследствии, в 2000-х годах работе учителем физики… Теперь уже я оцениваю систему образования с точки зрения мамы. Многодетной мамы с одним кровным и четырьмя приёмными детьми. Но на образование влияет много факторов. Попробую разобраться в этом вопросе детально.

Подготовка к школе

С чем мы сталкиваемся, когда понимаем, что ребёнку нужно идти в школу? За год нужно обязательно отдать чадо в группу подготовки, а то никак… Ребёнок не пройдёт тесты, завалит психологическое собеседование и прочее, прочее, прочее… Но, по сути мы поддаёмся на развод бизнеса, который молчаливо поддерживает государство. А разве ребёнка, который не умеет читать, не рисует как ранний Микеланждело и не знает дополнительный член в формуле Лагранжа, не возьмут в школу? Ещё как возьмут – куда денутся, закон об образовании никто не отменил, по крайней мере, пока. И совсем не факт, что он будет учиться хуже, чем его одноклассники, прошедшие жернова «предобучения». Но ведь за этим стоят деньги. Вроде небольшие. Это если брать с одного ребёнка. А если всех предпервоклашек по стране взять? Какая сумма набежит? А учитывая, что сейчас, как и в торговле, в этой сфере потихоньку намечается структура? Пока это едва заметно, но думаю, не за горами тот день, когда всё это будет в одних руках. А пронырливые дельцы – и да, среди учителей таковых тоже полно – бьют на наше родительские комплексы: ну разве мой ребёнок хуже всех? Разве я не могу себе это позволить? Это же моё дитя, а у него должно быть всё самое лучшее. И, кстати, дело не только в деньгах…

Если уж совсем откровенно, то вся эта свистопляска начинается ещё с детского сада. Воспитатели манипулируют родителям, родители – воспитателями, а дети, видя всё это, манипулируют всеми участниками этого рынка. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для детской психики. Да, я искренне считаю, что дети учатся быть манипуляторами с младых ногтей, и мы, взрослые, подталкиваем их к этому всеми возможными способами. И за всем этим стоят деньги. Или, грубо говоря, бабло…

Кстати, мы с мужем свою младшую приёмную дочь отдали в школу в шесть лет. Готовила я её сама, без каких-то курсов. Спокойно прошли и тесты, и собеседование. Учится не хуже других.

Учебники и учебные пособия

Ну да ладно, проехали. Точнее, поехали дальше. Что нужно первокласснику, да и не только ему? Учебники. Ещё совсем недавно мы, родители, покупали вообще все учебники для детей из всех классов. Сейчас, к счастью, их выдают в библиотеках. В областных и районных центрах, понятное дело, в первую очередь. Что же касается сёл и деревень, то ту по остаточному принципу. Директора школ до сих пор зачастую ходят по школам райцентров с протянутой рукой – подайте учебники, которые вам не нужны. Учитывая, что в классах сельских школ учеников раз-два и обчёлся – это вообще отдельная и очень больная тема для обсуждения – пока такими методами справляются.

Но помимо учебников и различной канцелярии типа тетрадок, карандашей, фломастеров, ручек, циркулей, стиралок, да бог знает чего ещё, оказываются нужны тетради на печатной основе и так называемые КИМы (кажется, переводятся как контрольно-измерительные материалы). Их, как расходные материалы, понятное дело, в школе не выдают. А по всем предметам их набегает на сумму около 3 000 (и это ещё по-скромному). Одна такая рабочая тетрадь с офсетной печатью на 110-150 страниц (здесь меня, наверное, поймут только полиграфисты) стоит порядка 150-200 рублей. В то время, когда её себестоимость, учитывая огромные тиражи, выходит рублей на 50-70 максимум. В старших классах, к счастью, всей этой чепухи требуется меньше – мы, например, обходимся суммой где-то в районе 1200-1500 рублей.

Только вот вряд ли от использования таких тетрадей есть хоть какая-то польза. Ну, разве что в таких предметах, как окружающий мир, биология, география впоследствии… Что же касается русского языка и математики, то тут, как мне кажется, они только вредят. Я сама математик по образованию. И считаю, что нас учили куда правильней. Мы писали условие задачи в тетради, зарисовывали её схематично (если нужно), ставили перед собой вопрос, что нужно найти. В целом это можно назвать структурированием задачи. А что сейчас? Перед тобой условие, которое никуда не нужно переписывать и клеточки, в которые нужно вписать ответ. В общем, напоминает разгадывание кроссвордов. Кстати, многие мои знакомые учителя согласны со мной в этом вопросе.

Но давайте вернёмся к стоимости той самой тетради. Тиражи, которыми она издаётся – поначалу 10-20 тысяч, потом дополнительные тиражи в 6, в, 4 тысячи и т.д. – в зависимости от спроса. Стоимость, повторюсь, 150-200 рублей. В то время как детскую книгу того же формата, с тем же количеством страниц, но полноцветную и с твёрдой обложкой в тех же магазинах можно купить за 120-130 рублей (спасибо хоть за это!). Почему такая разница? Просто потому, что если при продаже книг всё-таки действует конкуренция, то тетради нас покупать просто обязывают. Кто? Учителя в лице государства – просто потому, что им скинули такую разнарядку – высасывать деньги из карманов родителей. Они, учителя, и сами, как правило, от этого не в восторге – у многих из них дети тоже учатся в школе.

И да, кстати, ошибки в современных учебниках – притча во языцех. Говорят, что один год в учебнике географии на изображении компаса были перепутаны восток с западом. Сама не видела, потому не могу утверждать, но почему-то верю. Между прочим раньше, для того, чтобы выпустить учебник (а они, напомню, были едины для всего СССР), нужно было много чего сделать. В том числе, насколько я знаю, задачи в учебниках давали решать студентам, а потом всё это ещё раз проверялось всякими там профессорами и академиками. Не знаю, правда ли это, но думаю, что правда, учитывая насколько вообще серьёзно подходили в Союзе к обучению.

Праздники и выпускные

Впрочем, некоторые родители порой и сами рады выкачивать деньги из себя самих. Не знаю, что уж их этому сподвигает. Праздники устраивают в школе чуть ли не каждый месяц. Помню, чуть было не переругалась с учителем моих двух младших дочерей – что ни праздник, то они собираются и всё время что-то жуют. Нужно то печеньки в школу принести, то конфеты – словом, кто во что горазд. Нет бы вместо этих посиделок вывести детей на школьный двор, устроить на праздник эстафету или какие-нибудь веселые старты, тем более, что, как впоследствии выяснилось, их учитель несколько месяцев не проводила уроки физкультуры. Из благих, разумеется, побуждений – лень можно чем угодно оправдать… Нет, лучше сесть всем вместе и, простите, пожрать – праздник же!

Отдельный вопрос о выпускных. Мне кажется, скоро их будут отмечать вообще после окончания каждого класса. Сейчас – после садика, потом после первого класса, четвёртого, девятого, одиннадцатого… Причём выпускной становится этакой ярмаркой тщеславия. Бюджеты на одну семью порой сопоставимы со свадьбой. Ну, здесь-то школу, а в её лице систему образования, конечно, вряд ли можно винить – тут стараются мамы или папы – а давайте на пароходах поплаваем или на вертолётах полетаем – пусть у наших детей будет всё самое лучшее, благо, что мы можем себе это позволить. Хотя… Вот вам пример – Белгородская область. Года два или три назад. Губернатор просто сказал, что никаких выпускных и точка. Получили аттестаты в торжественной обстановке и разошлись – ни к чему всякие застолья. А куда денешься? Понегодовали и смирились. Это я к тому, что всё-таки порой и система даёт сбой и иногда в лучшую сторону.

У меня, помню, такая ситуация была, когда старший сын закончил четвертый класс. На родительском собрании мамы и папы, которые, наверное, не налетались и не наплавались, особенно настаивали на прогулке на пароме. А это было как раз в тот год, когда «Булгария» вместе с детьми и взрослыми затонула. Мои возражения на эту тему отмелись махом – мол, что может случиться, сейчас после той же «Булгарии» все плавсредства проверили. Ну-ну… В общем, мы тогда предложили сыну – велосипед или выпускной. Сын, к счастью, выбрал первое.

Питание в школах

Хотела уже об учителях. Но нет, чуть позже. Тема о праздниках и еде навеяла… С одной стороны, питание в школах и детсадах влияет на процесс образования весьма опосредованно. Но с другой, если наших детей кормят хрен знает чем (хрен, кстати, вообще удивительное растение, которое знает абсолютно всё – вот бы уметь разговаривать с этим представителем флоры), то вряд ли это положительно сказывается на их умственных и физических способностях.

Раньше всё было просто. По крайней мере, в деревнях. Да, в общем-то, и райцентры захватывали. Тамошние сельхозпредприятия обеспечивали школы и детсады всем, чем нужно – молоком, маслом, мясом, овощами, мукой, крупами… Только вот в современной, путинской России, уж не помню кому и в каком году пришла в голову идея о том, что вся эта система неправильная. Ну, конечно, неправильная – кому сейчас нужно здоровое питание?! Написали закон, по которому всё отдали на откуп коммерческим фирмам. Причём по тому же закону о торгах, кто согласится кормить детей за меньшую сумму, тот и на коне. То бишь, в выигрыше. А там хоть трава не расти. Подумаешь, в муке или крупах червяки, а хлеб и сосиски сорта дор-блю, то бишь с плесенью. Авось не заметят. Мясо с жилами? Ну и что, зато жилы экологически чистые. Сколько уже таких скандалов, связанных с детским питанием было – не перечесть. Но воз и ныне там.

Помню, у нас в регионе в конце 2000-х запустили программу «Школьное молоко». Мы тогда с коллегами посчитали. Литр молока стоил на тот момент у его производителей в среднем 9-11 рублей. В детской упаковке его что-то около 180 миллилитров. То есть в литре молока как минимум пять с лишним пачек того самого «школьного». А теперь внимание: из областного бюджета тогда выделяли по 126 рублей на пачку! Неудивительно, что тот самый производитель молока пошёл в гору. Да ещё как пошёл!

Кстати, это молоко почему-то не пьют ни кошки, ни собаки. Нос воротят…

Кстати, в 2009 году мой сын, съев пиццу в школьной столовой, попал в реанимацию на неделю. Слава Богу, всё обошлось! Да, и такое бывает в современной России.

Учителя или менеджеры?

Так вот, об учителях… Кажется, как и во всех остальных сферах их заменили «манагеры», ну, то бишь, менеджеры. Слово «учитель» уже давно не вызывает того трепетного уважения, которое было ещё три десятка лет назад. И здесь, как мне кажется, две проблемы. Первая связана с тем, что учитель потерял все права – им оставили только обязанности. Вторая – то что сами учителя, в последнее время – не все, конечно – уж никак своим поведением не вызывают уважения к себе.

Но давайте подробно. Начну со своих школьных лет. В школу я пошла в 1985 году. Ага, в тот самый год начала перестройки. Которой я тогда в силу возраста никак не интересовалась. Начальные классы. Туркмения (папа был военным, поэтому потаскало нас по Союзу – будь здоров). Город Красноводск. В классе сорок с лишним человек. Галина Алексеевна, моя первая учительница, очень строгая – может и указкой па башке шарахнуть в случае чего. Однако обиды на неё никогда не было. Может, потому что она была справедлива?! По крайней мере, никому даже в голову не приходило жаловаться на неё руководству школы или куда повыше. А специалист она была классный – сейчас, по прошествии времени, я могу судить об этом.

Вот у неё тогда помимо обязанностей были права. А иначе просто не может быть ни процесса обучения, ни процесса воспитания. Потому что кнуты и пряники должны быть всегда. Сейчас, по сути, учителям оставили в качестве стимула одни пряники. Но дети отнюдь не дураки и прекрасно понимают, что учитель никак не может на них повлиять. Пряниками их кормят от пуза и дома, поэтому учительское поощрение им абсолютно «фиолетово». Учителю двойку поставить – себе дороже, особенно в четверти – замучаешься отписываться, почему ты ребёнка так и не смог научить уму-маразму. А больше никаких методов воздействия у учителя сегодня и не существует.

Но, откровенно говоря, сегодняшний учитель, даже без помощи государства, зачастую вызывает мало уважения и как человек, и как педагог. И это тот, на которого полагается равняться! Я уже не говорю о порой вопиющей безграмотности учителей, над которой сегодня не смеётся, читая записки в школьных дневниках и тетрадях, разве что самый ленивый человек.

Я, кстати, почему начала с Макаренко?! Ему было без разницы, откуда попал к нему ребёнок, он взял себе за правило даже не читать их личные дела. Сегодня по-другому. Я лично столкнулась с весьма странным отношением к детям со стороны учителей. Классная руководитель, когда мы взяли одного из пацанов, просто подошла ко мне и честно призналась – я не знаю, что делать с приёмными детьми, помогите! Честь ей и хвала – мы просто поговорили, я ей объяснила, что и как – у меня за плечами уже был опыт работы с проблемными детьми в интернате. А вот тогдашняя директриса слушать ничего не хотела. Она мне попросту заявила, что раз уж вы «понабрали» детей, то это ваша проблема: «Я не хочу, чтобы они учились в нашей школе». Особенно проблема была с одним, 11-летним Димкой (имя изменено).

Когда меня вызвали в школу потому, что Димка сделал сальто через парту (директор, видите ли, такого до этого не видела), я попыталась всё-таки поговорить мирно. Обратилась к директору: «Слушайте, ну, во-первых, его кульбит не такое уж преступление против человечества и против класса в том числе. Во-вторых, если рассуждать глобально, он же не виноват, что у него так судьба сложилась. Да, мать пьёт втемную, отца нет, но сейчас он попал в любящую семью. И ведь мальчишка имеет полное право социализироваться, жить как все нормальные люди. Ну, послушайте, ведь он же никому не нужен кроме нас с вами!». «Кроме вас, Елена Владимировна! – было сказано мне. – Я таких детей в своей школе видеть не хочу».

Потом эта мадам много ещё чего напартачила. Я долго терпела, но в итоге не выдержала и пожаловалась главе района. В итоге директрису сняли. Но сколько их таких ещё в России? К тому же, у меня всё-таки есть так или иначе выход на властные структуры, потому что я работаю в СМИ. А как же бороться простому населению с порой…да-да, даже с беспределом учителей?! Раньше этот термин, кстати, был более применим только к преступному миру.

Вообще непрофессионализм современных учителей (я ни в коме случае не имею в виду всех подряд, я знаю многих, в том числе и молодых педагогов, которые с честью могут носить имя Учителя) просто поражает.

Вот вам ещё одни пример. Года четыре назад у нас сбежал приёмный сын – он вообще поначалу бегал часто, из тех, кого называют «бегунки». Ноябрь. Искала вся районная полиция и не только – я обратилась ко всем, к кому могла. Нашли. Встал вопрос о том, чтобы показать его психиатру. Мы, например, считаем, что это такой же врач, как и все остальные – ну не будете же вы, если у ребёнка аппендицит, лечить его дома. В общем, показали специалисту, который посоветовал положить пацана в больницу. Как оказалось, были проблемы в период беременности матери… Сейчас наш Димка говорит спасибо за то, что мы сделали всё вовремя, и что врачи ему действительно смогли помочь (кстати, я пишу историю с его разрешения).

Но почему вообще я об этом вспомнила? Потому что в этой ситуации тот самый учительский непрофессионализм показал себя во всей красе. Как повела себя классная руководительница? Помимо того, что мне позвонила директриса, чтобы рассказать, какая я сволочь, «классуха» то ли с подачи директора, то ли сама по себе, решила действовать. Она посоветовала Димке «падать в ноги матери и просить, чтобы его не сдавали в психушку». 12-летний мальчишка испугался так, что у него просто начался приступ (а он уже принимал нейролептики). Пришлось срочно искать телефон психиатра, звонить ему, а потом и специалисту отдела опеки – я тогда кого только можно на ноги подняла, чтобы объяснить ребёнку, что никто никуда его «сдавать» не собирается. Представьте, что это было для самого мальчишки – один раз его уже «сдали» - естественно, он боялся повторения сценария. Кстати, когда я обратилась в районный отдел образования с жалобой, та самая учительница взяла под ручку моего старшего сына (который кровный) и пошла с ним прогуливаться, рассказывая по пути, что его мать не права, жалуясь на школу – «понабрав детей, она поставила всех в неудобное положение».

Если говорить в общем, то среди учителей, повторюсь, стало куда больше «манагеров», чем педагогов. Увы, это так. Сегодня учитель уже не вызывает того уважения, как в советские времена. И в этом «заслуга» как самих учителей, так и системы образования.

Кино и мультики

Чуть-чуть коснусь того, что смотрят наши дети по телевизору. Буду рада, если кто-то мне назовет хоть один детский фильм, снятый за последние двадцать лет. В то время как раньше их снимали пачками по заказу государства. И не просто снимали. В них пропагандировались общечеловеческие ценности – уважение, дружба, взаимопомощь, доброта, патриотизм… Как мне говорил один знакомый режиссер, в каждой сцене детского фильма или спектакля должны были быть заложены как минимум три (!) смысла, иначе фильм просто не прошел бы оценку госкомиссии еще на этапе сценария. Зато теперь вместо фильмов нас «кормят» различными ток-шоу, где герои стирают грязное белье прямо перед публикой. Частенько таковыми становятся и подростки. Чего стоит нашумевшая история Дианы Шурыгиной, якобы выпившей «на донышке» спиртного и изнасилованной парнем постарше! В итоге парня посадили, а Диана на какое-то время стала прямо-таки звездой.

Мы, помнится, воспитывались на других историях. Что бы мы не делали, где бы ни гуляли, но если по телевизору показывали фильмы про неуловимых мстителей, мушкетёров, гардемаринов и прочее, прочее, прочее…мы просто бежали к ближайшему дому (если не успевали добежать до своего) и смотрели эти фильмы все вместе. А потом играли, распределяя роли…

P.S. О нашей системе образования ещё много есть чего сказать – и о системе УПК, и системе профессиональных училищ, которые благополучно завалили – вторая только-только начинает оживать… Я уже не говорю о том, что сегодня трудные подростки вообще остались по сути вне сферы деятельности всех заинтересованных структур – школы медиации вроде создали, но это по-прежнему остаётся только на бумаге. В общем, продолжение следует…

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