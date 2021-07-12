Коротченко: нам надо не с талибами договариваться, а срочно укреплять Таджикистан

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12 июля 2021, 14:44 Александр Саргин

Фото: vnnews.ru

Талибы обсуждали в Москве вопрос снятия санкций со своей организации. «Мы просили российские власти об исключении из санкционного списка СБ ООН», - заявил представитель движения «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено).

Напомним, что спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов ранее заявил, что запуск процедуры исключения «Талибана» из этого списка может произойти только при условии начала содержательных переговоров между афганскими сторонами - при утверждении ясной и четкой повестки дня.

«Общеизвестно, что движение «Талибан» объявлено в России террористической организацией, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь Коротченко, - так что переговоры с его представителями - это уже вопрос внешней политики Кремля».

По мнению Коротченко, нам сейчас надо не с талибами договариваться, а срочно укреплять Таджикистан с точки зрения его потенциала и готовности отбить их возможные атаки уже на постсоветском пространстве. «Плюс, необходимо провести (может быть уже сегодня!) учения, по сценарию которых мы можем в случае необходимости усилить свои авиационные компоненты в ряде стран ОДКБ с тем, чтобы парировать прорыв экстремистов с территории Афганистана на постсоветское пространство», - уверен военный эксперт.

«У нас здесь ключевым партнером является Казахстан, который обладает наиболее боеготовными и эффективными вооруженными силами в регионе, - сообщил «АН» Игорь Коротченко, - а талибы - эта общая угроза, которая затрагивает и нас, и казахов. Поэтому здесь в первую очередь мы с Астаной должны играть главную роль в консолидирующих усилиях ОДКБ в связи с новыми вызовами безопасности, которые мы видим на юге».

Напомним, представители движения «Талибан» посетили нашу страну 8-9 июля и провели встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД России Замиром Кабуловым.

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