Число заболевших коронавирусом во всём мире уже приближается к 200 миллионам

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12 июля 2021, 00:47 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Несмотря на все должные меры борьбы и массовую вакцинацию, коронавирус продолжает своё распространение по планете. До полной победы ещё слишком далеко.

Ещё в начале года многие эксперты полагали, что именно в 2021-м «ковид» окончательно остановится и будет побеждён. Но похоже, что он рискует продолжить свою «кампанию» на нашей планете ещё как минимум года три (по некоторым данным, нас ждёт целое десятилетие борьбы с вирусом). Остановить Covid-19 за несколько месяцев так и не удалось. На сегодня заболевших во всём мире уже более 186 миллионов (точная цифра – 186 683 369). При этом, количество исцелившихся достигает 123 011 650 человек. Не стоит стопроцентно доверять официальным данным, так как многие регионы стран «третьего мира» не ведут точную статистику заболевших.

Можно сказать, что именно индийский штамм коронавируса отнял у человечества быструю победу. Пандемию могли победить в течение всего 2020 года, так как уже во 2-й половине прошлого года начала выпускаться вакцина. Плюс ко всему, уханьский штамм начинал слабеть. Но индийский или «дельта» штамм далеко отбросил все мечты человечества о скорой победе. Индийский штамм признан самым опасным из всех коронавирусных форм. Всему виной – кратковременный инкубационный период (от 2 до 4 дней), крайне высокая заразность и тяжёлое протекание болезни. Индийский штамм в большинстве случаев приводит к госпитализациям. Если в развитых странах врачи вполне могут спасти жизнь пациентов с любой стадией поражения лёгких, то в отсталых государствах такая эффективность попросту невозможна. Именно это и приводит к увеличению числа умерших от коронавируса. На сегодня количество погибших уже зашкаливает за 4 миллиона.

Эксперты надеются на более эффективную вакцинацию. Но и с этим в мире наблюдаются проблемы. Большие споры возникают между теми, кто считает эффективными российские препараты и их противниками, выступающими за американские или британские средства борьбы. Между тем, в Индии и во многих восточных странах уже не раз заявляли о том, что самым эффективным и надёжным средством против «ковида» является российский «Спутник V».

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