Талибы пообещали России бороться с наркотиками, но будет ли это сделано?

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11 июля 2021, 17:40 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Глеб Щелкунов\ Коммерсанть

Недавно делегаты запрещённой в РФ террористической организации «Талибан»* обещали российскому руководству бороться с наркотиками и не вторгаться в страны Центральной Азии. На самом деле обещаний со стороны экстремистов было полным-полно, но будет ли это всё сделано, причём в кратчайшие сроки? По мнению многих экспертов, доверять террористам, убивающим женщин и детей, едва ли стоит. Тем более, что проблемы наркоторговли в Афганистане уже давно являются неразрешимыми. Ещё стоит отметить, что все обещания, данные «Талибаном»*, не стоит воспринимать всерьёз. Ведь они никогда не перестанут считать врагами, как все окрестные азиатские государства, так и Россию.

Сотрудник российской разведки Василий Кравцов пребывает в полной уверенности, что талибы продолжат сотрудничать с наркобаронами и никогда не выполнят своих обещаний перед РФ. Он считает, что террористы получают достаточное количество доходов от наркоторговли. Более того, есть информация о том, что талибы сами занимаются переработкой наркотических веществ и их контрабандой в другие страны. Считается, что они имеют существенный процент в своей структуре доходов. По одним данным, это 20%, а по другим все 80. Впрочем, лица и организации, представляющие собой хозяев наркотрафика в Афганистане, попросту не существуют. Те, кто имеют связи с наркоторговлей, предпочитают тщательно скрываться. Вычислить их, как правило, задача не из лёгких.

Согласно данным разведки, среди наркобаронов очень мало афганцев. В основном, это лица из других государств. Они появились в Афганистане уже после вывода советских войск и надёжно закрепились. Обнаружить их практически невозможно без применения разведывательных средств и внедрения специальных агентов. Наркобароны занимаются непосредственно переработкой наркотиков, а также их перевозкой и контрабандой. Как только в Афганистане появились американские солдаты, наркодилерские кланы стали слабеть. Многих криминальных авторитетов, связанных с талибами, пересажали по тюрьмам. В одной только колонии Гуантанамо таких личностей полно. Но с уходом военных сил США, ситуация может в любой момент ухудшиться, если этого уже не произошло.

Силы у талибов для остановки наркотрафика несомненно имеются. Но воспользуются ли они этим и пойдут ли на встречу другим государством? По мнению Кравцова, этого не произойдёт. Он полагает, что демонстративные акции конечно же будут, но этим всё и ограничится. В дальнейшем наркоторговля в Афганистане снова станет процветать. Известно, что в стране находится один из крупных лабораторных комплексов. Располагается он в районе провинции Бадахшан. Совсем недавно эта провинция была захвачена талибами. К тому же сообщений о том, что в «Талибане» когда-либо уничтожали наркоторговцев, и вовсе не поступало. Поэтому следует сделать выводы, что террористы не выполнят своих обещаний. И более того, вполне возможно, они станут активно содействовать оставшимся наркодилерским кланам.

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