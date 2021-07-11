Страна «перекати - поле» или будущее для Киева

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 июля 2021, 15:36 Дмитрий Захаров

Фото из открытых источников

На Украине мантра про Крым из разряда информационной методички, которая давно написана американскими кураторами, перешла в методичку дегенеративного нытья. Чем дальше тем больше нытье, громче их абсурдные речи и вопрос о психическом здоровье назревает сам собой, у всего политического истеблишмента Украины.



Руководство Украины понимая, что Крым навсегда ушёл в Россию, ведет против полуострова окопно-информационную войну. Иногда «взвизгивая» В СМИ пространственными речами. И вот, казалось бы маневры НАТО "Sea Brеeze 2021" подошли к своему логическому, безрезультатному окончанию, и уже информационная лента остыла. Даже все забыли про провокацию британского эсминца, как Украина решила напомнить о себе.



Не очень то и умно надо сказать...



«Вице-премьер Украины Алексей Резников во всеуслышание заявил, что по его мнению, когда Украина вернет себе Республику Крым, она депортирует оттуда не много и немало 500 тыс. граждан России, переехавших на полуостров с 2014 года, писала «Газета.ру».



Вы уж извините, но чем дальше тем абсурднее и комичнее. И эти украинские политики, которых мне «коллегами», на фоне последних событий, даже трудно называть. Они что думают, что это нормально?

Дмитрий Захаров



Ну давайте порассуждаем немного.



У вас национальные батальоны есть? Есть! У Вас УНА-УНСО есть? Есть! У вас фашистские организации в составе ВСУ по подобию СС "Галитчина" и СС дивизии "Мертвая голова", есть? Есть! Сколько Война длиться с Донбассом и кто саботирует, а также не выполняет Минские соглашения?



Ответ думаю очевиден, без лишних доказательств.



Кто провел и узаконил право для иностранцев покупать сельхозугодья Украины? Кто сделал судебную реформу и, фактически, подвёл к разграблению страну в необъятном масштабе коррупции, для тех же иностранцев? А закон об олигархах? У меня очень, очень много вопросов к Зеленскому и его заокеанским партнёрам.



Жалуетесь, что Кремль с вами говорить не хочет? Да вы на себя посмотрите, с самого начала. Вы куда завели Украину? Вы вообще задумывались, во что превратили страну, до чего довели народ?! Нет! Ответов я не получу.



С той стороны "голые провода", их обрезали и сказать им нечего. Дружно идут к референдуму и отделению Донбасса навсегда.



Все же это к лучшему для самого Донбасса, потому что там народ устал от войны. В самом Киеве до сих пор грезят реваншизмом.



И когда вы заикаетесь о всякого рода депортации, зрите в «корень» проблемы у себя под носом! У вас она уже идет сама собой. Украина потихоньку сама по себе превращается в безлюдное пространство.

Из Украины за последние 7 лет уже уехало примерно 13 миллионов человек! Думайте и возвращайтесь на нормальные человеческие отношения. Иначе страна превратится в безлюдное пространство, на котором будет гулять один ветер и перекати-поле.

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