Из-за пандемии на Западе начали ещё активнее замещать официантов роботами

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10 июля 2021, 22:07 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru/doc/4890702

Фото: cоцсети

Коронавирусная пандемия давно разделила эпоху на «до» и «после». Время до эпидемии уже воспринимается, как нечто светлое и далёкое, канувшее в лету. А вот нынешняя ситуация едва ли не приравнивается к Армагеддону. Мир изменился, и это уже ни для кого не секрет. Многие люди в период пандемии потеряли работу. Большую часть перевели на удалённый режим. Особенно пострадали те, кто всю жизнь посвящал работе с клиентами. Например, обслуживающий персонал ресторанов и кафе был вынужден перейти на маски и перчатки, и даже вовсе отдалиться от посетителей. После снятия необходимых ограничений руководители предприятий общепита столкнулись с новой проблемой – с нехваткой самого персонала. Более того, те, кто потерял работу во время пандемии в США и европейских странах, совсем не спешат возвращаться. Согласно исследованию от Indeed, лишь 10% безработных американцев спешат найти новое место работы.

В итоге владельцам предприятий приходится искать срочную замену работников. В противном случае это сулит экономическими проблемами. Если тех же врачей и учителей заменить будет очень сложно, то в плане официантов и поваров – всё намного проще. В США начали уделять серьёзное внимание робототехническим устройствам. Например, в десяти ресторанах «МакДоналдс» Чикаго, посетителей на машинах встречает уже не живой кассир, а робот. Этот робот представляет собой усовершенствованную систему распознавания голоса. Система принимает заказ, предлагает посетителю в случае необходимости дополнить его, а затем отправляет всю информацию в кассы и на кухню ресторана. В американской сети фастфуда Checkers была введена та же самая система. Другие заведения общепита полностью перешли на мобильные приложения. Например, в Dave&Butcher без смартфона теперь лучше не ходить.

Ещё более уникальная система обслуживания была введена в ресторане Impressive Dumblings. Заведение находится в австралийском городе Брисбен. Там с посетителями работает уже не живой человек, а робототехническое устройство. Её (а это именно «робот-девочка») зовут Белла. Она обслуживает до 150 столиков в день. Робота создали китайские учёные и инженеры из компании Pudu. Теперь они хотят распространить своё детище не только на ресторанный бизнес, но и на гостиничный. «Полуразумные» машины начинают внедряться в сферу обслуживания не только в США и Австралии, но и в Европе. В Париже уже открылась пиццерия, где весь персонал состоит из одних лишь роботов. Они собирают и выпекают пиццу, а затем упаковывают её. Основатели пиццерии планируют расширить свой бизнес и открыть ещё несколько точек, которые будут находиться не только во Франции, но и в Швейцарии.

На самом деле роботы – это очень дорогое удовольствие. Затраты только на одну из таких машин покажутся для многих колоссальными. Поэтому на полную замену официантов и обслуги многие компании пока что не смогут пойти. Но в ближайшем будущем возможны изменения. Всё будет зависеть исключительно от развития пандемии. Если вирус продолжает заражать миллионы и не остановится вовсе, вполне вероятно, что владельцы крупных ресторанных сетей задумаются о полной замене персонала на машинные изделия.

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