Бамианские статуи, разрушенные талибами, можно было назвать Восьмым Чудом Света

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 июля 2021, 16:58 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Задолго до возникновения движения «Талибан» (запрещено в РФ), на территории Афганистана существовали величественные статуи, происхождение которых так точно и не было установлено. Это были два гигантских архитектурных памятника, датируемые временами 6-го века до нашей эры, и это только по официальным сведениям. В 2001 году по приказу муллы Мохаммеда Омара, объекты культурного наследия далёкой древности, были уничтожены.

«Бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что ошибочно» - заявил тогда мулла Омар. Гигантские монументы пережили разные эпохи и тысячи лет истории. Как бы ни протестовала мировая общественность, в «Талибане» всё равно пошли на разрушение объектов. А ведь руководство террористической организации просили о сохранении статуй сотни известных людей. Даже в самой группировке имелись те, кто выступал за сохранение объектов культурного наследия. Но для Омара слова о наследии былых времён были лишь пустым звуком.



Статуи и вправду казались настоящим Восьмым Чудом Света. Кто именно их построил – доподлинно неизвестно. Историки утверждают, что их строительство началось во времена эпохи царства Гандхары, приблизительно в 6 веке до нашей эры. Мистификаторы заявляют, что возведение сооружений произошло намного ранее, за несколько тысяч лет до нашей эры. Памятники были в буквальном смысле высечены в скалах, окружающих Бамианскую долину. Своей высотой они достигали более 50 метров. Их частично дополнили прочной штукатуркой, которая держалась на деревянной арматуре. Лица этих таинственных статуй не сохранились до 20-го века и были утрачены ещё в глубокой древности. Но тем не менее, монументы продолжали стоять на своём месте до судьбоносного решения талибов. Неизвестно сколько именно лет они бы ещё простояли, если бы не преступные действия террористов. Глава ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, как и многие мировые лидеры, был глубоко опечален подобным решением. «Это удар по наследию не только афганского народа, - заявил тогда Мацуура. - Но и всего человечества».



Впоследствии, в ЮНЕСКО заговорили о возможном восстановлении Бамианских статуй. Предлагались различные варианты по их реконструкции. Но в марте 2011 года в организации заявили, что восстанавливать архитектурные памятники никто не станет. Всему виной было отсутствие средств на финансирование проекта. Также помощник гендиректора ЮНЕСКО Франческо Бандарин заявил, что «публике нужна не подделка, а подлинник».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости