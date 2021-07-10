Контакты с «Талибан» идут по всем фронтам

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10 июля 2021, 13:42 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: REUTERS

Очередные московские переговоры с представителями движения «Талибан»* (запрещено в РФ), очевидно, показывают на кого сделал ставку Кремль в «большой афганской игре». Кстати, приближенные ко двору эксперты уже говорят «пока запрещенный в РФ «Талибан». По данным «АН», контакты с талибами идут не только по линии МИД, но и по каналам военной разведки.

Недавно российские парламентарии побывали в Душанбе. Бывший чабан, а ныне пожизненный президент беднейшего Таджикистана Эмомали Рахмонов в своей роскошной резиденции принимал дорогих гостей. Как говорят источники в Думе, главной неофициальной темой переговоров было оказание военной помощи со стороны России в случае нападения талибов на Таджикистан. «Видно было, что для Рахмона это больная тема. Он боится даже не самих талибов, а действий оппозиции, которые связаны с ними»,- говорит один из членов делегации.

Также по нашим данным, хозяева «настойчиво уговаривали передать в Москве, что не стоит снимать запрет с «Талибана»*. «Они говорят, что для талибов дать слово неверному, а потом не сдержать его – это гордость, а не позор. Правда забывают добавить, что это справедливо для большинства мусульман», - смеется источник «АН».

Взаимодействие идет также по линии военной разведки. «Конечно, неофициальные контакты есть, как по линии 201-ой базы и округа, так и через центральный аппарат. Они санкционированы руководством страны. Там более, что есть интерес к контактам и со стороны «Талибана»*, - говорит военно-дипломатический источник.

*Запрещенная в Российской Федерации террористическая группировка





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