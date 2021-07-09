Афганистан может попасть в руки «Талибана» уже в ближайшее время

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9 июля 2021, 21:26 Александр Крохмаль, Журналист

© AP Photos/Allauddin Khan

Аналитики уже пророчат Афганистану третий масштабный кризис за всю историю страны и скорое падение перед натиском «Талибана*» (запрещена в РФ).

Армия исламистов продолжает наступление на правительственные силы. По сведениям террористов, в их руках сейчас находится 162 района Афганистана из 398. Но истинная цифра может быть куда более суровой. На границах с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией возникла опасность проникновения боевиков. Буквально сегодня пришли сведения о попытке захвата Кандагара, однако местный губернатор опроверг информацию, сообщив, что город пока ещё в руках властей. Бои за регион на данный момент идут полным ходом. Ситуация в стране значительно обострилась на фоне ухода американских войск. Как уже сообщил Байден, операция по выведению солдат США из Афганистана завершена на 90%. Но что же будет дальше?

Обстановка в Афганистане ухудшается с каждым днём. Похоже, что делегация из «Талибана», приехавшая в Россию для обсуждения ситуации, ничего толком не решила. Пока эмиссары находились в Москве, их соратники из экстремистского движения продолжали наступать на своих врагов из правительства. Очевидно, что талибы не собираются останавливаться и намерены захватить Афганистан под свой контроль. Нечто подобное уже происходило в 90-е годы. Тогда страна уже оказывалась под их властью. Это привело к кровавым расправам, казням и попытке геноцида так называемых «врагов Аллаха». Стоит напомнить, что большая часть мусульманского мира осуждает «Талибан» и считает их движение еретическим. То же самое можно сказать и про отношение мусульман к группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Талибы захватили уже достаточно территорий. Под их контролем оказались и ключевые города на границах с Ираном. По «Толо Ньюс» было передано, что из-за войны крупнейший в стране таможенный пост прекратил свою деятельность. Он ежемесячно приносил доход в 20 миллионов долларов США. В середине дня поступили сведения о захвате талибами ещё одного погранперехода на границах с Ираном. КПП Абу-Наср-Фарахи в провинции Фарах сейчас находится под контролем фанатиков. Правительственные армии терпят крах за крахом. С такими успехами «Талибан» может захватить Афганистан буквально за два месяца. Некоторые эксперты давали предположения, что полное падение властей произойдёт за полгода, но учитывая обстоятельства, эти мысли можно смело отбросить. Череда сокрушительных поражений ещё больше приблизила фатальный исход для законных властей страны.

Судя по ухудшающемуся положению правительства Афганистана, следует предположить, что эта страна превратится в новую горячую точку, и она станет куда более жаркой, чем Сирия. Ведь, по сути, «Талибан» не слишком отличается от своих недругов из «Исламского государства». Обе эти организации насаждают античеловеческую политику, казнят детей, уничтожают тысячами гражданских, вводят жестокие средневековые порядки и устраивают расправы над женщинами. Подобные группировки никогда в жизни не должны приходить к власти, даже если речь идёт о крайне отсталой стране. Уже многим очевидно, что правительства развитых стран не потерпят присутствие громадного террористического объединения. Поэтому вопрос о военном вмешательстве в дела Афганистана со стороны других государств – это лишь дело времени.

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