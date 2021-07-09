В Индии доверяют российской вакцине и считают её самой надёжной из всех

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9 июля 2021, 18:12 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: point.md

«Спутник V» не признаётся ни в США, ни в странах Европы, однако в странах Азии и Южной Америки эта вакцина получила широкое распространение. Индия – далеко не исключение. Здесь российскому «Спутнику» необычайно рады. Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что его страна благодарна России за помощь во время коронавирусной пандемии.

Также была отмечена высокая эффективность российского препарата. Как сказал Джайшанкар, в ближайшее время в Индии уже будут готовы выйти на объём в 850 млн доз вакцины в год. Российский «Спутник» вызвал в этой стране большое доверие. Многие предпочитают прививаться только этим препаратом. К тому же ещё недавно было заявлено, что «Спутник» весьма эффективен против новых обнаруженных штаммов коронавируса.



Пока что ситуация с Covid-19 в Индии не стабилизируется, хотя по прогнозам экспертов, уже в ближайшее время из-за массовой вакцинации возможен спад пандемии. На сегодня в стране зафиксировано 30,75 миллионов заражённых коронавирусом. 29,8 миллионов успешно вылечились от инфекции и чувствуют себя вполне неплохо. 406 тысяч человек умерли от осложнений. В основном это очень пожилые люди, обладатели побочных заболеваний и те, у кого слабый иммунитет. Также очень страдают обитатели бедных регионов страны, которые не успевают вовремя обратиться за медицинской помощью. Некоторые предпочитают лечиться традиционной медициной или даже вовсе обращаться к «магии». Обычно это не заканчивается ничем хорошим и приближает вероятность летального исхода.

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