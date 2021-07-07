Коронавирусная эпидемия в Бразилии не утихает

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7 июля 2021, 11:48 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Несмотря на должные меры борьбы и вакцинацию, коронавирусная эпидемия по-прежнему остаётся первой проблемой Бразилии. В стране наблюдаются масштабные суточные приросты. Буквально за прошедшие сутки было выявлено свыше 62 000 заболевших. Общее число заражённых в Бразилии достигло отметки в 18.86 миллионов.

За всю пандемию умерло 527 000 человек, однако истинное число погибших может быть куда более серьёзным. Вылечилось, при этом, более 16 миллионов человек. По мнению экспертов, ситуация с коронавирусом в Бразилии пока ещё крайне неблагоприятная. Со времён прошлого года не многое изменилось. Особенно от болезней страдают бедные районы, где наблюдаются антисанитария и худшие условия жизни.

Ситуация с заражёнными обостряется, ввиду обнаруженных недавно трёх новых вариантов «Гамма» штамма коронавируса. Один из них, по словам местных учёных, оказался схожим со штаммом «Дельта», что означает высокую заразность и тяжёлые последствия. Эксперты полагают, что распространение новых форм может привести к новой волне заболевших по всем территориям государства. В таком случае страна может повторить печальный опыт Индии. Между тем, правительство Бразилии официально одобрило ввоз и использование против вируса российской вакцины «Спутник V».

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