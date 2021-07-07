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Июньская жара снова возвращается в Москву

, 10:51 , Журналист

Июньская жара снова возвращается в Москву
Фото: EPA/Vostock-photo

Синоптики предупреждают, что аномальная жара, которая едва не превратилась в катастрофу, снова возвращается. Её пик придётся на конец этой недели и на половину следующей. Температура воздуха будет подниматься выше 30 градусов по Цельсию.

В пятницу, субботу и воскресенье температура может достичь 35 градусов выше нуля. Аномальное потепление будет сохраняться в европейской России в течение двух недель. Тепло будет преследовать россиян даже в ночное время суток. В это время температура будет подниматься выше 20 градусов, что может полностью лишить комфорта тех, кто зависит от погодных условий. Сильных ветров в ночное время пока что не будет.

Причиной возвращения африканской жары синоптики посчитали блокирующий антициклон. Он не отступит из европейской части РФ, как минимум, две недели. Эксперты советуют людям тщательно подготовиться к возвращению погодных аномалий и не находиться на улице длительное время. Также не рекомендуется долгое время оставаться в закрытых помещениях без кондиционирования и вентиляции. Если в домах есть кондиционеры и необходимые приборы для освежения воздуха, рекомендуется их периодически задействовать. Особенно сложно придётся людям, склонным к повышению артериального давления.

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