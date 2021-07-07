Социальная справедливость как диагноз национального слабоумия

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7 июля 2021, 09:21 Август Котляр, Российский и американский журналист.

Фото: cоцсети

Ничто так не отравляет жизнь россиян, как впитываемая с молоком матери и усваиваемая вместе с родным воздухом идея социальной справедливости.

Что такое социальная справедливость, не знает никто. Если попытаться разобраться в этимологии и семантике этого словосочетания, то одно должно означать "общественное воздаяние", потому что "социальная" означает "исходящая от общества" и "справедливость" означает "воздаяние по заслугам", будь то наказание или вознаграждение. Попробуем разобраться, какое же семиотическое, то есть смысловое, наполнение есть у этого знакового словосочетания, которое лежит - не называясь прямо - в идейной основе Конституции РФ и исповедуется как высший принцип и высшая цель всех относимых к категории "цивилизованных" государств и сообществ. Сделаем усилие понять, какие значения вкладываются в этот бродячий мем "социальная справедливость" и как эта абстрактная наррадигма (редкий, но точный термин, сочетающий в себе сущностные определения нарратива и парадигмы) катализирует общественные процессы.

"Отнять и поделить" как национальная идея

Любые идеи о социальной справедливости неизменно имеют в знаменателе единую константу - отъём, раздел и передел общественного блага. Будь то утописты вроде Мора или Кампанеллы, будь то первые марксисты в лице самого Маркса и его верного Энгельса, будь то стихийные социалисты вроде "Народной воли" и "Черного передела" - все это суть воплощение идей по перераспределению ресурсов, кем-то созданных и кому-то принадлежащих. Благодаря этим идеям и их восприятию хтоническим русским умом, никогда не блиставшим способностями к построению абстракций от абстракций, Россия была ввергнута в затяжной процесс переработки живых людей в кровавый фарш. Начался в 1905 году с январского кровавого воскресенья в Петербурге и закончившийся в октябре 1993 года со штурмом Дома правительства в Москве. Начал эту игру слабоватый умом государь Николай Александрович и закончил другой интеллектуал, президент Борис Николаевич. Первый всё никак не мог решиться на проведение назревших преобразований, последний проводил их с отчаянной решимостью только что похмелившегося. Грубо подсчитаем количество погубленных людей. 10 миллионов в Первой мировой, 10 миллионов в Гражданской и во время голода 1920-х, 10 миллионов при раскулачивании и индустриализации, в том числе от непосильных условий в ГУЛАГе, 3 миллиона при репрессиях, 30 миллионов в Великой Отечественной вместе с умершими от ран и уничтоженными впоследствии калеками, плюс ещё, по оценкам статистиков, 30 миллионов после перестройки. В 1989 году в РСФСР жило народу больше, чем сейчас на 2021 год в РФ. Население не только не выросло, но сократилось, и замещается противоестественная убыль иммигрантами, а потому что коренное титульное население выбывает со скоростью миллион человек в год. Итого Россия потеряла за отчетный период в сто пятнадцать лет около 100 миллионов человек, не считая неродившихся. Может, для полутора миллиардного Китая это было бы немного. А для исторической России, без национальных окраин, где всегда жило около полутора сотен миллионов, это фактически каждый второй. Почему Россия оказалась ввергнута в такую мясорубку? Потому что подданные Государя Императора, а потом граждане Совдепии, очень хотели поделить землю, фабрики и все остальное. Мы помним ёрнический лозунг, под которым победила банда большевиков: "Землю - крестьянам! Фабрики - рабочим! Воду - матросам!" Эта банда большевиков постаралась и другие народы воодушевить к самоистреблению, или, как говорит нынешняя молодёжь, к самовыпиливанию. Везде, куда смогли дотянуться руки Коммунистического Интернационала, а потом Международного отдела ЦК КПСС, устраивались народно-освободительные войны и происходили социалистические революции, сопровождавшиеся тотальной резней. Вырезались наиболее приличные слои населения - промышленники, землевладельцы, родовая аристократия, научно-техническая и творческая интеллигенция.

Так что же с социальной справедливостью, ради которой растерзаны десятки миллионов не самых бросовых человеков? Возможна ли она? Есть ли какой-то смысл в идее именно социальной справедливости, а не справедливости вообще, под которой подразумевается получение воздаяния по заслугам?

Переведем все на деньги

В брежневском СССР водитель маршрутного автобуса и профессор МГУ получали одинаковую зарплату - 450 рублей в месяц. Чтобы стать водителем автобуса, нужно было сначала получить водительские права категории "С", от есть водителя грузовика, что можно было освоить за 3 месяца. А потом нужно было еще пройти курс часов на 70, то есть еще 3 месяца, покататься стажёром некоторое время - и всё, готово. Чтобы стать профессором, нужно было 5 лет отучиться в университете, потом минимум 3 года в аспирантуре, защитить кандидатскую диссертацию и получить первую ученую степень, написать и издать монографию и несколько статей, поработать несколько лет преподавателем, потом получить звание доцента, потом отучиться несколько лет в докторантуре, защитить докторскую диссертацию, и еще после нескольких лет получить звание профессора. То есть поступив в университет в 17 лет, к 40-45 годам при хорошем раскладе можно было бы выйти на уровень дохода мальчишки, отучившегося на водительских курсах полгода, и доставляющего пассажиров из Черемушек в Теплый Стан. Вот она, социальная справедливость в действии. К слову, в США ситуация не лучше - дальнобойщик, работающий на чужом грузовике, зарабатывает столько же, сколько профессор в средненьком университете, но там профессор - это уровень советского старшего преподавателя с кандидатской степенью. Но все же со степенью, для получения которой требуется десять лет учиться.

Усилия, затраченные на получение работы с доходом в 450 рублей в месяц, несопоставимы. Результат - одинаков. Общество одинаково оценило и труд водилы, прочитавшего за жизнь пару порнографических журналов и книжку похабных анекдотов, и труд профессора, открывшего новые горизонты человечеству и подготовившего нескольких талантливых учеников, не считая десятков хороших специалистов. И это еще хорошо, что профессоров в последние 70 лет не отправляют махать кайлом на Севера, а то в приснопамятные времена были бригады, строившие железные дороги на вечной мерзлоте, в которых было по паре академиков, пяток профессоров с мировыми именами, и десяток доцентов; увы, мало кто из них перевоспитался в духе социальной справедливости, так и остались их кости лежать под шпалами никому не нужных и заброшенных строек коммунизма.

Любовь к бедным как половое извращение

В 2017 году был запущен сайт знакомств EmilyDates.com. На нём более миллиона российских девушек ищут себе не абы какую пару, а именно достойных и состоятельных мужчин. Они предлагают неограниченному кругу потенциальных пользователей своё тело и в довесок к нему свою душу в обмен на содержание. Главное требование к мужчине - состоятельность. Если у мужика есть бабки, то все остальное - внешние данные, моральные качества, образование, - уже вторично. Эти все дамы, что, проститутки и кокотки? Да нет, обычные барышни, среди которых преобладают молодые и красивые. Правила сайта таковы, что туда не подставишь чужую фотографию и ложные данные, сайт проверяет и банит обманщиков и мошенников. И вот только в Москве себя предлагают сто пятьдесят тысяч юных красавиц, в возрасте от 18 до 30 лет. И ни одна из них не хочет бедного!

Почему? Разве среди бедных нет достойных? Но вот экономическая составляющая отношений мужчины и женщины. Мужчине, чтобы быть в товарной кондиции, достаточно аккуратно подстричься, одеть костюм, сорочку и начищенные ботинки. И иметь пару копеек на кармане. А что нужно девушке для товарной кондиции? Ей нужно и красивое бельё, и колготки, которые постоянно рвутся, и платья, и пальто, и куртки, и туфли, и сапоги, и сумочки, и помада с косметикой, и духи, и шампуни, и кремы, и маникюр с педикюром, и парикмахер, и еще деньги на еду, чтоб не падать в голодный обморок. Все эти женские причиндалы, делающие девушку ухоженной, красивой и привлекательной, стоят если не астрономических, то весьма серьёзных денег. Даже на среднюю московскую зарплату в 70-80 тысяч рублей не особо прихорошишься. Нарастить ногти - 3500, подкрасить волосы - 4000, бюстгальтер - 3000, трусики - 1000, колготы - 500, палетка с тенями - 2000, духи приличные - от 5000, а если ещё и квартиру снимать? Это 35-40 тысяч, еда еще не меньше 30 тысяч в месяц, если не на сосисках и макаронах, транспорт, непредвиденные расходы, тот же каблук починить или набойки - вынь тыщу рублей и положь. А где их брать? А еще надо сделать эпиляцию в области бикини, а еще к гинекологу надо сходить, и к нормальному, а не в районную поликлинику, и кофе с подругами попить, обменяться новостями. А телефон, а транспорт, а такси? Об украшениях и брендовых вещах, равно как и об автомобиле, можно даже не мечтать. Если нет рядом состоятельного мужчины.

Брюхатая тётя желает познакомиться?

Если неплохо зарабатывавшая женщина беременеет, как ей жить и выкармливать дитё, если мужик не в состоянии прокормить не то что её с малышом, а сам еле концы с концами сводит? Пусть он даже красив и подтянут, как стриптизёр из клуба "Эгоистка", но на кой ляд сдалось все его мужское достоинство, если он не обладает главной ценностью в жизни – деньгами, умением их добывать и приносить в дом? Проза жизни и материнские инстинкты, заложенные в каждой женщине, вынуждают тётечек с младых ногтей смотреть на жизнь трезво и прагматично: есть бабло – будет секс со всеми последствиями, включая любовь до гроба, супружество и материнство. Нет денег – извиняй, дружок, твои подружки тогда – ладошка и салфетка.

Мужчины в России ещё не допёрли до этой очевидной истины. Поэтому сердятся на этих надменных сучек с надутыми гиалуроновыми губами и силиконовыми титьками. А девушки вовсе не надменны. Они опытным глазом хищницы определяют, нагуляла ли жертва жирок или ну её на фиг, одни мослы, мощи и проблемы с мамой, пустая трата времени и сил. А то и ещё за этого козла платить придётся, и не только в ресторане. Мужчины пока ещё пребывают в заблуждении, что их накачанные бицепсы и пресс с кубиками производят на девиц убойное впечатление. В то время как социологические исследования показывают, что 65 женщин из ста предпочитают обычное телосложение и даже с пузиком, а бицепсы нравятся лишь 15 женщинам из сотни. Но 100 женщинам из сотни страшно нравится другой пресс - денежный, чтоб толстая такая котлета была у их мужика на кармане, всегда, везде, и только росла в объёмах. Тётки вовсе не шкуры – просто им ещё рожать. Из-за этого они считают, что сношение с нищебродом сродни бессмысленному половому извращению. Мальчики думают, что это несправедливо, что этот вопиюще социально несправедливо, когда красивые девки отказываются с ними спариваться. Но, как поёт нынешний кумир и властитель дум миллионов Шнур: Когда нет денег, то нет любви - Такая штука эта Се Ля Ви!

И в другом аКСепте: от слова «акцептовать» – принимать, соглашаться и платить

Советская власть промывала гражданам мозги и накачивала, что богатеи все сволочи, а бедные – это воплощение мыслимых добродетелей. Весь курс литературы в советских школах был именно об этом. Дурачок Овод, придуманный Этель Лилиан Войнич, боролся за бедных. И Павка Корчагин, и Павлик Морозов, и Мальчиш-Кибальчиш, и Рахметов, и Данко какой-то, босяки и челкаши Горького, всякие бедные люди у Достоевского, и ещё куча всякой литературной шмони и швали, клала свои никчёмные выдуманные жизни за счастье нищебродов. Из алкашей и бандюганов, таких как Тарас Бульба со своими сечевиками, делали героев-патриотов, превозносили их как образцы для подражания. Дети писали всякие поганые сочинения на темы типа "Проблема маленького человека у Гоголя (Чехова, Некрасова, Толстоевского)", а на политинформациях им выкручивали мозг рассказами о коммунистах Африки, которые, на поверку, оказались потом ворами, душегубами и натуральными людоедами. Пронзительный Булгаков с его "Собачьим сердцем" был категорически запрещён. Детей учили делать жизнь с товарища Дзержинского, под благородной шляхетской личиной которого спрятался Полиграф Полиграфович Шариков, уже как следует прокаченный Швондером и поступивший в отдел по очистке от бродячих животных - от всяких там аристократов и буржуев.

Чем изучение проблем лузеров, то есть нищих и никчемных неудачников, было лучше, чем западная практика, над которой все стебутся в России? Имеются в виду афроамериканские, феминистские и ЛБГТ-исследования в американских и западноевропейских университетах. Чем проблемы Родиона Раскольникова и Сони Мармеладовой хуже или лучше проблем лесбиянок и педерастов в Бирме XVII века? В Бирме, пожалуй, блезливей будет.

На Западе тоже культивируется ненависть к приличным и зажиточным слоям. Там не только обдирают и выщипывают до подпушка прогрессивной шкалой налогообложения. На них натравливают как всех никчемных лузеров, как это было с движением Occupy Wall Street, так и чёрных подонков-расистов, как это было совсем недавно с движением BLM (среди которого не наблюдалось приличных людей типа нейрохирурга Бена Карсона, астрофизика Нила Деграсса Тайсона, актера Дензела Вашингтона или миллиардерши Опры Уинфри).

Устойчивое развитие – путь в никуда

Устойчивые гештальты общественного сознания не дают России двигаться к благополучию. Даже по тупиковому пути устойчивого развития. Дело в том, что развитие никогда не бывает устойчивым. Это противоречит как теории диалектического материализма, так и реальной и наблюдаемой практике трансформации и усложнения систем. Всегда накапливаются сначала количественные и качественные изменения, трансформируются связи между элементами, а потом внезапно система меняет свои свойства. И превращается в другую систему с принципиально новыми свойствами и характеристиками - это называют квантовым скачком.

Сам гарант конституционного строя и стабильности, имеющий безупречное для советской карьеры пролетарское происхождение, окружённый предпринимателями и миллиардерами последнюю треть своей жизни, так и не смог избавиться от подозрительности и недоверия к богатым. О чем он честно и во всеуслышание признался корреспонденту Войтенко. Чего же ждать от простых и бесхитростных людей, в том числе от следаков, прокурорских и судей?

К чести президента России, он не поддается массовому психозу гонобления богатых и не позволил разрушить завоевания последних лет в виде ровной и одинаковой для всех шкалы подоходного налога. Хотя и уступил два процента в пользу бедных. Но это сделано было для сохранения спокойствия в обществе, в котором чужие деньги мало кому дают покой. Если же говорить о высшей справедливости, а не о социальной, то на каком основании богатые должны платить в разы больше бедных? Они что, больше потребляют кислорода и у них по тыще детей, которых надо учить за общественный счёт? С какой радости нищий, зарабатывающий сто рублей, должен отдавать всего тринадцать процентов, а про богатого, зарабатывающего миллион, смеют думать, что имеют право затребовать половину? Богатый и так отдает сто пятьдесят тысяч со своего миллиона против тринадцати условных рублей с сотни нищего. Это несправедливо в абсолютных цифрах. С точки зрения здравого смысла и стимулирования людей создавать товары и услуги, богатые должны иметь регрессивную шкалу подоходного налога. Нищий пусть платит свои тринадцать рублей со ста, а богатый заплатит сто тысяч с миллиона, пять миллионов со ста миллионов, сорок миллионов с миллиарда. Это гораздо больше, чем заплатит сто тысяч нищих со своих грошовых доходов. Если думать о подъёме экономики, то надо людей стимулировать становиться богатыми, всячески их поощрять и прославлять. Предпринимательскую деятельность следует героизировать, снимать восторженные фильмы о мультимиллионерах и миллиардерах, а блевотные сериалы про вороватых мусоров и якобы благородных бандитах.

Мама, а я жулика люблю!

Буржуй-предприниматель и аристократ-меценат должны стать ролевыми моделями для общества, а не нищий полудурок с пистолетом, хоть в погонах, хоть с пальцами веером. Культ вооруженной силы, будь то офицер армии, силовик или бандит, ведет страну в никуда, в новый кровавый передел и новый поход по желобам мясорубки. Каждый день хватают каких-то промышленников, торговцев, управленцев, придумывают им какие-то дела, распихивают по тюрягам – да с кем же страна останется? Силовички считают, что таким образом восстанавливается социальную справедливость, что это хорошо –продолжать изводить приличные слои общества. А кончится все истреблением самого общества. Бабы и так мало рожают, а тут вообще перестанут даже совокупляться. Ибо работы нет и денег нет. И не будет, если предприимчивость наказывать тюремными сроками. Предприниматели разбегаются, закрывают лавочки и больше не создают рабочих мест. Кормовая база для женщин в виде состоятельных мужиков сужается до размеров шагреневой кожи. Самим силовичкам скоро не с чего кормится будет, потому что как не станет предпринимателей, так нетрудовые доходы госслужащих в погонах уравняются с доходами таксистов. Может, чуть больше выходить будет, но государство не особо ценит профессионалов, раз всегда уравнивало доход профессора с шофером. А работа же у дяди в погонах зверская, быстро наступает переутомление и идущее за ним бессилие. А тёти не хотят спать с мужчинами, у которых в штанах бессилие, а денег в карманах как у таксиста. Лучше уж с таксистами, у которых все работает хотя бы вполсилы.

Разумеется, идя по лабиринту развития, оптимизации и совершенствования, Россия наступит на все грабли, на которые она уже наступала, и на новые наступит тоже. Но вот эти, которые уже опробованы, грабли социальной справедливости, пора уже убрать с дороги. От других граблей бывают шишки всякой степени болезненности, а вот эти уж так треснут по лбу, что отобьют последние мозги окончательно, а то и вообще их вышибут вон.

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