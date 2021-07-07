Доходы падают, а цены растут - серьёзный кризис все ближе

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 июля 2021, 08:16 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Прошедшая прямая линия с президентом России, похоже, никак не решила проблемы большинства россиян. На организованном властями мероприятии практически не поднималась злободневная проблема страны. Падение доходов объяснялось лишь простым словосочетанием – «последствия пандемии». А ведь проблема роста бедности на самом деле существует уже очень давно.

На фоне пандемии в РФ значительно возросла социальная напряжённость. Многие оказались на грани тотальной нищеты. Совсем недавно компания Ipsos провела специальный опрос среди жителей 28 стран, и в результате выяснилось, что тема коронавируса волнует 36% граждан планеты. Между тем, в нашей стране об этом думают лишь 13% людей. Россиян более всего заботят проблемы невероятной бедности, массовой безработицы, социального неравенства и шокирующее падение доходов. Эти проблемы не решаются до сих пор.



Действующую экономическую политику властей не поддерживает больше половины населения. Люди считают, что правительство недостаточно помогает своим гражданам. При этом, российские власти стараются всячески избегать прямых вопросов о тотальном обнищании. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что рост экономики несомненно приведёт к росту доходов россиян и поможет в достижении целей национального развития. Однако простые граждане не слишком серьёзно отнеслись к словам министра. В соцсетях до сих пор идут обсуждения серьёзного роста цен на продукты питания. Без сомнения, власти пошли на выплаты отдельным категориям населения страны и помогли семьям с детьми. Но всё же семьи и люди, не имеющие детей, оказавшиеся вне мер господдержки, начали скатываться в бедность с удвоенными темпами. К тому же просто найти работу в РФ стало куда сложнее, чем даже в 2020 году. Как бы в СМИ ни писали об «отчаянной борьбе с безработицей», она не только не спадает, а даже наоборот - стремительно растёт.



В итоге получается, что Россия стоит на грани мощнейшего экономического кризиса, который может затронуть её уже в следующем году. Чиновников и представителей элиты совсем не волнуют вопросы благосостояния граждан. Большинство из этих людей едва ли будут настаивать на выплатах для всех россиян. Однако выплаты для всего населения на фоне пандемии вполне возможны для реализации в России. Например, в США на это пошёл Дональд Трамп, объявив вначале выплату в 600 долларов для каждого, а потом увеличив её до 1200. Независимые экономисты признают, что господдержка российского населения в период коронавирусного кризиса лишь частично ослабила пандемийный удар. Поэтому выплаты для каждого человека, ввиду трагической ситуации с распространением вируса, были бы более уместны. Пойдут ли на это дело власти – пока что трудно сказать. Но именно этот вариант стал бы спасительным для всех россиян и значительно бы повысил их доверие к правительству.

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