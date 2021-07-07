Зачем ВОЗ и ее партнерам нужна пандемия

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7 июля 2021, 08:15 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: realnoevremya.ru

То, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как и многие другие всемирные организации, с 90-ых годов прошлого века превратились в обслуживающие транснациональный бизнес полукоммерческие организации, секрет полишинеля. И полбеды. Главная же беда в том, что они имеют возможность повлиять своим «авторитетом» на принятие таких международных соглашений, которые «по закону» фактически лишают нашу (и не только нашу!) страну своего суверенитета, а нас превращают в стадо тупых баранов, которые с песнями и плясками радостно идут на бойню.



Каждый раз, подписывая какое-то международное соглашение, российские чиновники откровенно лгут, рассказывая нам: «жить станет лучше, жить станет веселее». Таким вот обманом нам навязали ЕГЭ и Болонскую систему, уничтожив суверенную систему образования. Вступив в ВТО, мы почти уничтожили авиастроение и полностью лишились национального автостроения, отдали первичное сельское хозяйство: семеноводство, кроссы птицы и скота и т.д. транснациональным гигантам и т.д.



Сейчас готовится некий всемирный договор по пандемии, подписав который (а такое намерение уже высказано российскими чиновниками) Россия лишиться и здравоохранительного суверенитета. Нас будут лечить не для того, чтобы вылечить, а как предписано фармацевтическими гигантами, «забота» которых направлена не на нас, а исключительно на свою прибыль. Сейчас активно готовят общественное мнение к подписанию этого договора.



- В конце 2020 года глава ВОЗ заявил, что мир находится на грани катастрофического морального провала, потому что перспектива равного доступа к вакцинам оказалась под угрозой. И в этих условиях ВОЗ утверждает очередной Стратегический план по обеспечению готовности и реагирования в отношении ковид-19.



30 марта в «The Telegraph» появляется знаковое письмо-обращение 25 - 23 лидеров государств и глав Евросовета и ВОЗ под названием «Ни одно правительство не может справиться с угрозой пандемий в одиночку - мы должны объединиться».



Сравнив современную ситуацию с разрушительными последствиями двух мировых войн, авторы письма назвали CОVID-19 «самым большим вызовом мировому сообществу с 1940-х годов». «Будут и другие пандемии и другие крупные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не сможет справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос заключается не в том, будет ли это, а в том, когда». То есть ВОЗ уже решил или предрек, что страшные эпидемии будут валиться на человечество, - рассказала «АН» историк, писатель Ольга Четверикова.



И поэтому необходимо всем и каждому вакцинироваться до самой смерти: «иммунизация является глобальным общественным благом», а этот «кусок пирога» в мировом масштабе оценивается в пару триллионов долларов в год. Отсюда и столь разные цифры в процентах от населения каждой страны, которые должны привиться.



- ВОЗ призвал вакцинировать до конца декабря не менее 30% населения. У МВФ - 40% населения мира, а к середине 2022 г. - 60%. У Евросоюза - 70% населения к сентябрю 2021 г. Так что цифры в 60% в России определяются не нашими национальными интересами, а международными установками, - говорит Четверикова.



А так как главными финансовыми спонсорами борьбы с ковидом стали Всемирный банк (ВБ), МВФ и другие международные банки развития (МБР), то они и заказывают музыку. Еще в начале апреля прошлого года вездесущий ВБ представил «Программу стратегической готовности и реагирования на COVID-19», ожидаемая дата закрытия которой – 31 марта 2025 г. То есть шоу должно продолжаться еще почти 4 года!



При этом методы борьбы должны быть унифицированы.



- ВОЗ, Программа развития ООН, Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД и Институт права при Джорджтаунском университете готовятся к утверждению единой нормативно-правовой базы борьбы с пандемией на основе международных стандартов. Каждая страна, вступившая в это международное гуано, будет обязано согласовывать законы, оказывающие влияние на здоровье и выходящие сегодня за рамки сферы здравоохранения, не с национальными интересами и ценностями, а с международными обязательствами по реагированию на существующие и «новые угрозы» здоровью, - считает историк Ольга Четверикова.



И как вишенка на торте была придумана новая реальность: новая «наука» - инфодемилогия, призванная бороться с «инфодемией», под которой понимается недостоверная информация во время эпидемий, ослабляющая эффективность глобальных мер. То есть мальчика, который крикнет: «А король-то голый!» объявят инфодемистом и расстреляют к чертям по законам эпидемиологической войны.



Добро пожаловать в новый чудесный мир евгеники, в чудесный мир сегрегации людей по «ковидному» принципу «привит - не привит». Добро пожаловать в мир нового международного тотального фашизма…

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