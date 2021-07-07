Аргументы Недели Мнение 13+

Зачем ВОЗ и ее партнерам нужна пандемия

, 08:15 , Обозреватель отдела Наука

Зачем ВОЗ и ее партнерам нужна пандемия
Фото: realnoevremya.ru

То, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как и многие другие всемирные организации, с 90-ых годов прошлого века превратились в обслуживающие транснациональный бизнес полукоммерческие организации, секрет полишинеля. И полбеды. Главная же беда в том, что они имеют возможность повлиять своим «авторитетом» на принятие таких международных соглашений, которые «по закону» фактически лишают нашу (и не только нашу!) страну своего суверенитета, а нас превращают в стадо тупых баранов, которые с песнями и плясками радостно идут на бойню. 

Каждый раз, подписывая какое-то международное соглашение, российские чиновники откровенно лгут, рассказывая нам: «жить станет лучше, жить станет веселее». Таким вот обманом нам навязали ЕГЭ и Болонскую систему, уничтожив суверенную систему образования. Вступив в ВТО, мы почти уничтожили авиастроение и полностью лишились национального автостроения, отдали первичное сельское хозяйство: семеноводство, кроссы птицы и скота и т.д. транснациональным гигантам и т.д.

Сейчас готовится некий всемирный договор по пандемии, подписав который (а такое намерение уже высказано российскими чиновниками) Россия лишиться и здравоохранительного суверенитета. Нас будут лечить не для того, чтобы вылечить, а как предписано фармацевтическими гигантами, «забота» которых направлена не на нас, а исключительно на свою прибыль. Сейчас активно готовят общественное мнение к подписанию этого договора.

- В конце 2020 года глава ВОЗ заявил, что мир находится на грани катастрофического морального провала, потому что перспектива равного доступа к вакцинам оказалась под угрозой. И в этих условиях ВОЗ утверждает очередной Стратегический план по обеспечению готовности и реагирования в отношении ковид-19.

30 марта в «The Telegraph» появляется знаковое письмо-обращение 25 - 23 лидеров государств и глав Евросовета и ВОЗ под названием «Ни одно правительство не может справиться с угрозой пандемий в одиночку - мы должны объединиться».

Сравнив современную ситуацию с разрушительными последствиями двух мировых войн, авторы письма назвали CОVID-19 «самым большим вызовом мировому сообществу с 1940-х годов». «Будут и другие пандемии и другие крупные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не сможет справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос заключается не в том, будет ли это, а в том, когда». То есть ВОЗ уже решил или предрек, что страшные эпидемии будут валиться на человечество, - рассказала «АН» историк, писатель Ольга Четверикова.

И поэтому необходимо всем и каждому вакцинироваться до самой смерти: «иммунизация является глобальным общественным благом», а этот «кусок пирога» в мировом масштабе оценивается в пару триллионов долларов в год.  Отсюда и столь разные цифры в процентах от населения каждой страны, которые должны привиться.

- ВОЗ призвал вакцинировать до конца декабря не менее 30% населения. У МВФ - 40% населения мира, а к середине 2022 г. - 60%. У Евросоюза - 70% населения к сентябрю 2021 г. Так что цифры в 60% в России определяются не нашими национальными  интересами, а международными установками, - говорит Четверикова.

А так как главными финансовыми спонсорами борьбы с ковидом стали Всемирный банк (ВБ), МВФ и другие международные банки развития (МБР), то они и заказывают музыку. Еще в начале апреля прошлого года вездесущий  ВБ представил «Программу стратегической готовности и реагирования на COVID-19», ожидаемая дата закрытия которой – 31 марта 2025 г. То есть шоу должно продолжаться еще почти 4 года!

При этом методы борьбы должны быть унифицированы.

- ВОЗ, Программа развития ООН, Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД и Институт права при Джорджтаунском университете готовятся к утверждению единой нормативно-правовой базы борьбы с пандемией на основе международных стандартов. Каждая страна, вступившая в это международное гуано, будет обязано согласовывать законы, оказывающие влияние на здоровье и выходящие сегодня за рамки сферы здравоохранения, не с национальными интересами и ценностями, а с международными обязательствами по реагированию на существующие и «новые угрозы» здоровью, - считает историк Ольга Четверикова.

И как вишенка на торте была придумана новая реальность: новая «наука» - инфодемилогия, призванная бороться с «инфодемией», под которой понимается недостоверная информация во время эпидемий, ослабляющая эффективность глобальных мер. То есть мальчика, который крикнет: «А король-то голый!» объявят инфодемистом и расстреляют к чертям по законам эпидемиологической войны.

Добро пожаловать в новый чудесный мир евгеники, в чудесный мир сегрегации людей по «ковидному» принципу «привит - не привит». Добро пожаловать в мир нового международного тотального фашизма…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Киевский политолог Карасев предрек возможные «революционные потрясения» мирового порядка в случае вступления Украины в НАТО

Киевский политолог Карасев предрек возможные «революционные потрясения» мирового порядка в случае вступления Украины в НАТО

Киевский политолог Вадим Карасев предрек возможные «революционные потрясения» мирового порядка в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В Москве первые 11 детей получили первый компонент вакцины от COVID-19

В Москве во вторник первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Детей начали прививать в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов рассказал, что после первой группы прививки сделают следующей группе детей. На базе этой больницы планируется вакцинировать 50 детей.

Экономика

Происшествия

Общество