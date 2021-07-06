Доктор Сейбин – отважный борец с полиомиелитом, прославившийся на весь мир

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6 июля 2021, 22:09 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Имя Альберта Сейбина знает не каждый, но именно ему мы как раз обязаны тем, что в мире полностью прекратились эпидемии полиомиелита. Именно этот человек спас жизни миллионов людей и не допустил новых вспышек болезни в ХХ столетии. Судьба у него была полна радостей и горя, как впрочем, и жизнь каждого обитателя нашей планеты.

Родился Сейбин в 1906 году в еврейской семье, проживавшей в Российской империи. Его родиной стал город Белосток. Стоит отметить, что Сейбин родился спустя лишь несколько месяцев после кровавого еврейского погрома, приведшего к смерти 80 человек. Спустя несколько лет семейство полностью эмигрировало в США, так как в России в те времена наблюдался всплеск радикальных настроений. В 1921 году жизнь в РСФСР стала невозможной даже для русских по национальности, не говоря уже про этнические меньшинства. Страну захлёстывали восстания, гражданская война и голод. В некоторых местах свирепствовала страшнейшая эпидемия гриппа. Каждый месяц от голода, войн и болезней погибали десятки тысяч человек. Плюс ко всему, наблюдалось усиление террора большевиков. Семья Сейбинов покинула погрязший в насилии РСФСР и направилась в Соединённые Штаты.

Успехи в карьере и первые шаги к славе прошли у Альберта уже во время эмиграции. Поначалу он думал, что станет дантистом, но позднее, открыв книгу «Охотники за микробами», написанную в своё время Полем де Крюи, паренёк отчётливо понял, что его призвание в микробиологии. Он получил помощь от известного американского микробиолога Уильяма Парка. Учёный сразу же заметил невероятный уровень таланта у молодого человека и отметил его стремление к знаниям. В самом начале Сейбин занимался исследованиями пневмонии и работал в Нью-Йорке. Со временем он обнаружил, что методы, используемые в лабораториях, крайне неэффективны и разработал свою систему тестирования. Позднее, Уильям Парк опубликовал новую технологию исследования в журнале, назвав её «Методом Сэйбина».

Прошло ещё немного времени, и Парк всё же взял юного Сейбина к себе в лабораторию. Учёные стали заниматься проблемами полиомиелита. Вспышки этой болезни нередко случались в США, и в 20-х годах от недуга вообще не имелось лечения. Эпидемия достигла своего апогея. Дело дошло до того, что заболел сам президент. Сейбин работал днями и ночами, и в конце концов выяснил, что вирус полиомиелита попадает в организм человека через желудочно-кишечный тракт. Теория о передаче вируса воздушно-капельным путём была отвергнута. Далее Альберт занялся разработками вакцины, но сразу же создать её он не смог, так как началась Вторая Мировая война. На некоторое время он был вовлечен в создание вакцины против лихорадки денге, а к полиомиелиту вернулся лишь в конце 40-х.

Первые шаги к полноценному созданию лекарства от полиомиелита были проведены уже в 1952 году. Альберт был близок к финальной стадии тестирования, но в США ему не позволили широко развернуться. Для необходимых тестов было выделено всего сто опасных преступников (в те времена на заключённых часто тестировали различные препараты). На помощь Сейбину пришли учёные из СССР. При содействии Альберта, на территорию Советского Союза были направлены все нужные материалы. И вскоре вакцина против полиомиелита была официально запущена в ход. Получилось так, что благодарны Сейбину оказались не только американские учёные, но и советские. В 1957 году первая пероральная вакцина успешно прошла тестирования в Чили и СССР. А в 1960 году препарат Альберта Сейбина официально признала Всемирная Организация Здравоохранения.

Благодаря кропотливой работе учёного и его стремлениям к цели, эпидемии полиомиелита прекратились по всему миру. Миллионы, а может быть, даже и миллиарды человеческих жизней были спасены. От этой болезни появилось надёжное и эффективное лекарство. Самое интересное, что Сейбин не стал зарабатывать на своём детище бессчётное количество долларов, а просто отдал ВОЗ всё самое необходимое. Таким образом, вакцину смогли разрабатывать даже в беднейших странах мира.

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