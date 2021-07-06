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От кубика Рубрика до «Поп-ита»: во что играют наши дети

, 08:18

От кубика Рубрика до «Поп-ита»: во что играют наши дети
Фото: cоцсети

Люди привыкли упрощать свою жизнь, но стоит ли делать игрушки для детей такими примитивными? Уже сейчас на смену развивающим и полезным игрушкам пришли новомодные анти-стресс безделушки. Как это скажется на подрастающем поколении?

Совсем недавно завирусились видео с новыми игрушками под названием «Поп-ит», «Симпл-димпл» и «Сквиш». Стоит разобрать что же это такое. Главная их цель - это развитие мелкой моторики и успокаивание нервов. Впервые новость о поп-итах появилась в социальной сети Tictok. Но сейчас они встречаются у каждого ребёнка, в каждом ларьке и магазине. Эти игрушки бывают самых разных цветов и форм, издают разные звуки. Бесконечная пупырка состоит из 30 лопающихся пузырьков. Симпл-димпл больше похож на спиннер, но только по форме, а не функционалу. Он представляет собой от 2 до 4 больших пузырьков. У некоторых симпл-димплов есть специальный карабин, такие игрушки можно использовать как брелок. Сквиш может выглядеть как совершенно любая игрушка. Он больше похож на лизунов. Эту игрушку можно сдавливать и мять почти как пластилин, через секунды она принимает прежнюю форму.

Единственной полезной функцией является снятие стресса. Детям дошкольного возраста это может помочь в получении тактильного опыта и развития мелкой моторики. Но нужны ли эти игрушки детям постарше? Многие родители опасаются за своих чад. Психика подростков очень отличается от детской, она может даже пострадать от таких поп-итов. Некоторые психологи утверждают, что игрушки для детей могут навредить подростковой психике из-за монотонности движений. Роспотребнадзор уже начал исследование и проверку этих игрушек. Федеральная служба считает, что в первую очередь эти игрушки были направлены для людей с неврологическими заболеваниями.

Интересно, что раньше дети больше интересовались пазлами и кубиками Рубика, а сейчас симпл-димплами. Важно отметить, что интерес ушёл от головоломок и развивающих игр к игрушкам-антистресс. Дети и даже взрослые убивали часы и дни, чтобы решить нелегкую головоломку, а сейчас можно просто тыкать пузырьки на силиконовом многоугольнике, не используя мыслительный процесс. Можно ли назвать это деградацией? Я думаю – однозначно. Стоит все-таки задуматься, во что играют ваши дети и уделять больше внимания их увлечениям.

 

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