Полигон сексуальной распущенности: по мнению Тины Канделаки, сериал «Элита» перебивает по разврату даже «Игру Престолов»

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5 июля 2021, 09:21 Александр Крохмаль, Журналист Источник: echo.msk.ru

Кадр из сериала: «Элита»

Недавно вышедший испанский сериал «Элита» от Netflix по остросюжетным сценам перебил даже знаменитую «Игру Престолов».

Именно так считает Тина Канделаки, известная российская журналистка. Сериал уже достаточно раскручен и известен для миллионов. Основная сюжетная линия посвящена обычным студентам, которые, как говорится, погружаются «во все тяжкие» во время юношеской бурной жизни. В главной роли три молодых человека из местной бедноты – Сэм, Кристиан и Надя. Они учатся в престижной школе, где сталкиваются с проблемами взаимоотношения классов. Выходцы из богатых семейств чувствуют вседозволенность и даже ставят над собой психологические эксперименты. Бедные же, напротив, выглядят проблемными и забитыми. Но всё же отношения между классами – далеко не суть сериала. Напротив, здесь больше внимания уделяется психологии, сексуальным отношениям и даже извращениям.

Исламофобия, каминг-ауты в мусульманских семьях, любовь богатой дамы к бедняку и проблемы хиджабов – это ещё не всё. Дальше идут уже постоянные сексуальные сцены, причём сделанные весьма правдоподобно. Некоторые из таких сцен куда масштабнее, чем в «Игре Престолов». В «Элите» можно увидеть даже групповое соитие гомосексуалистов, что само по себе выглядит немыслимо. Ни одна вечеринка здесь не обходится без секса, наркотиков и алкоголя. Это выглядит фактически обязательным условием мероприятия. Сексуальная вседозволенность, распутство и наркомания вечно преследуют главных героев. Кинокритики весьма неоднозначно отнеслись к такому сценарию. Некоторые посчитали, что изображение последних классов школы или студенческих курсов, как неких сексуальных полигонов, не слишком правильное. Тем более, что сериал никак не застрахован от просмотра несовершеннолетними. Не стоит забывать, что возрастные ограничения, по сути, не играют никакой роли.

По мнению Тины Канделаки, маркетинговая кампания «Элиты» уже давно превратилась в глобальную. Об этом сериале пишут всюду и везде. Его рекламируют так же, как в своё время продвигали «Игру Престолов». Поэтому аналитики советуют несовершеннолетним и людям со слабой психикой всячески избегать просмотра «Элиты». Ведь то, что здесь творится, вполне может показаться шокирующим контентом.

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