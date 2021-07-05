Канадская жара унесла жизни более 700 человек, и это ещё не предел

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5 июля 2021, 08:59 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Аномальная жара в Британской Колумбии унесла уже 719 жизней. 29 июня этого года в Канаде третий день подряд фиксировали самую высокую температуру за всю историю страны – почти 50 градусов по Цельсию (точная цифра – 49.5).

На Тихоокеанском побережье США температура воздуха достигала 46 градусов по Цельсию. Для этих регионов подобные аномалии исключаются в целом. То, что произошло в этом году, вызвало тревогу у всего учёного сообщества. Обычно в Канаде не бывает такого жаркого лета. Многие дома там не имеют кондиционеров хотя бы потому, что летом здесь температура вполне умеренная, и едва ли доходит даже до 30 градусов по Цельсию. Жара в 50 градусов стала настоящим ударом для всех жителей Канады. Среди умерших от тепловых ударов числятся в основном пожилые люди, у которых в свою очередь наблюдается непереносимость тяжёлого климата.

Помимо жары к бедствиям прибавились лесные пожары, которые наводнили западные территории Канады. В стране сгорела до тла целая деревня под названием Литтон. До этого там был зафиксирован температурный рекорд в 50 градусов. От жары страдают не только представители пенсионного возраста, но и обладатели сердечно-сосудистых заболеваний. Находиться без кондиционера при высокой температуре – опасно для жизни даже для здоровых молодых людей, не говоря уже про пожилых. Некоторые учёные полагают, что на этом погодные аномалии не закончатся, и катастрофы продолжат возникать в течение ближайших двух месяцев. К тому же обитатели Евразии опасаются прихода аномальной жары в европейскую часть материка. В этом случае, мир ждёт новая волна смертей и болезней.

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