Капуста и цены

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 июля 2021, 12:13 Сергей Владимиров

Фото из открытых источников

В советские времена, на планерке в одном из райкомов партии в пух и прах разносили руководство горисполкома за утрату контроля за ценами на местном рынке. В качестве возмутительного примера приводилось резкое повышение цены на обычную капусту.

Никто не брал в расчет ее неурожай того года как на личных огородах, так и на колхозно-совхозных плантациях. Партначальники требовали дать указание директору рынка снизить цены на любимый народом продукт. На аргументы, что большинство продавцов повезут и без того дефицитный товар на рынки соседних городов, а наш останется без капусты, никто не обращал внимания. Требовали заботиться не о доходах производителей и спекулянтов (так тогда именовались теневые коммерсанты), а помнить об интересах покупателей, то есть простых людей.

На другой день с утра на входных воротах рынка появилось объявление о новой пониженной цене капусты, а к обеду ни одного продавца этого товара за прилавками не осталось. Такое положение продолжалось несколько дней, пока разгневанные покупатели не устроили разнос директору рынка. А в одной из центральных газет решение о контроле над ценами не назвали самодурством местных властей. И как только ограничение на цену сняли, капуста «вернулась» на прилавки. Вот так «боролись» за благополучие народа в одном из кубанских городов. За достоверность информации отвечаю, поскольку сам, будучи заместителем председателя горисполкома, давал директору рынка и первое указание об ограничении цены и второе об отмене контроля за ценой.

Может уже пора понять, что в рыночных условиях цену на товары регулирует не заботливый начальник, а безжалостно-беспристрастный баланс предложения и спроса. Хотите регулировать как в том городе, будьте готовы к дефициту.





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