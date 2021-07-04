Евросоюз снимает ограничения, но только не для России

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4 июля 2021, 10:12 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: cоцсети

Евросоюз уже начинает открываться для многих стран. Карантинные ограничения постепенно отменяются. Франция уже отменила комендантский час и обязательное ношение масок на улицах. Более того, с 30 июня там были открыты все рестораны, развлекательные заведения и спортивные комплексы. Финляндия отменила внутренний пограничный контроль для прибывающих из шенгенской зоны. В Литве вообще упразднили карантинные меры. Австрия разрешила въезд из любой части Евросоюза. Но к сожалению, это никак не касается России. Россиянам предстоит пройти немало трудностей, чтобы посетить страны ЕС.

Россия воспринимается странами Евросоюза, как крайне нестабильная в эпидемиологическом плане страна. Не стоит забывать, что не так давно в РФ были выявлены множественные мутации коронавируса. В Москве и других городах до сих пор свирепствует индийский штамм. С каждым днём заражается более 20 000 человек. Правительство Греции, например, обязало всех россиян вакцинироваться перед поездкой на свою территорию. Чехия и Словения полностью запретили въезд для граждан РФ до 31 июля. Австрия всё же допустила появление россиян на своей территорий, но по приказу местных властей, всем вакцинированным «Спутником» и невакцинированным предстоит пройти 10-дневный карантин.

В целом, Евросоюз неблагожелательно относится к российской вакцине «Спутник V». Из-за недостаточных данных, отечественный препарат по сути признали опасным, хотя при этом, уже многие понимают, что именно «Спутник» является самой достойной вакциной. О признании и непризнании российского препарата уже давно ведутся бурные дискуссии. Недавно премьер Италии Марио Драги предположил, что «Спутник» вообще никогда не будет признан странами ЕС. Поэтому россиянам, вакцинировавшимся отечественными препаратами, скорее всего придётся нелегко. Их будут попросту считать за непривитых и отправлять на карантин.

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