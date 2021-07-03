В ЮАР разгораются споры на тему многомужества

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3 июля 2021, 22:23 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В Южно-Африканской республике разгорелись целые дискуссии на тему права полиандрии для женщин. Напомним, что полиандрия также известна, как «многомужество» и представляет собой возможность для женщины обзаводиться сразу несколькими партнёрами.

Обычно такое явление распространено в государствах с наблюдающейся нехваткой плодородных земель. Ведь нескольким мужчинам при одной женщине-хозяйке куда легче обрабатывать землю и следить за хозяйством. Сторонники гендерного равенства ЮАР утверждают, что полиандрия – такое же нормальное явление, как и все другие виды отношений между мужчинами и женщинами. По их мнению, одобрение «многомужества» станет новым шагом к абсолютному равенству в стране и избавит от многих проблем.

Стоит отметить, что в ЮАР и так присутствует одно из самых либеральных в Африке (а может быть и во всём мире) законодательств. Там официально разрешены не только многожёнство, но и однополые браки, что делают эту страну комфортной для ЛГБТ-сообществ. Но всё же полиандрия вызвала массу вопросов и споров. Сторонники многожёнства категорически против такого «нововведения». Большинство мнений свелось к тому, что никто из отцов не сможет убедиться, что ребёнок от жены принадлежит именно ему. Для выявления отцовства потребуется множество ДНК-тестов. В семейных отношениях может наступить настоящий хаос. Посему проблемы полиандрии в ЮАР до сих пор не решены. Среди местных медиа-личностей против «многомужества» настроен Муса Мселеку, известный в стране телеведущий. Он уже успел раскритиковать подобные идеи, назвав их разрушительными для общества.

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