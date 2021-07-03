Эксперты советуют одиноким людям сторониться дейтинг-платформ

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 июля 2021, 20:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Газета "Известия"

Фото из открытых источников

Интернет-аналитики советуют одиноким держаться подальше от сайтов знакомств. Какими бы ни были тяжёлыми депрессия и одиночество, в эти сферы едва ли стоит ввязываться. На таких сайтах и дейтинг-платформах находится немало мошенников, которые совсем не рассчитывают на построение любви или семейных отношений с партнёром.

Наиболее уязвимыми для обмана являются одинокие и ранимые мужчины, хотя бывают и случаи, когда жертвами аферы становятся женщины. Специалисты также предупреждают, что на подобных платформах легко стать жертвой сталкинга (преследования). Самый эффективный способ защититься – оставлять о себе минимум информации или вообще избегать интернет-знакомств. Ведь любые сведения о единственном номере телефона или районе проживания могут сыграть с пользователем злобную шутку. Стоит отметить, что Mamba – это единственное приложение, где можно бесплатно размывать фото. К тому же местоположение там нужно показывать с точностью до метра. В Pure же вообще запрещено делать скриншоты чатов.



Аферисты на сайтах знакомств очень часто работают по плану. Это значит, что у них уже есть определённая стратегия по заманиванию пользователей в «смертельный капкан». Например, один из молодых участников дейтинг-сайтов рассказывал про свою неудачную встречу со вполне привлекательной девушкой. Они договорились увидеться в кафе. Как только молодой человек прибыл в назначенное место, его тут же облепили официанты. Девушка была уже там. Она сразу же заказала несколько блюд, ценой не менее 7000 рублей. Парень отказался заплатить за всё, на что девушка начала кричать, что он не выполняет свои обязательства мужчины. Позже выяснилось, что аферистка была в сговоре с начальством кафе. И это далеко не первый случай такого обмана. С такой ситуацией может столкнуться каждый мужчина, кто слишком доверяет системе онлайн-знакомств. Некоторые особо мстительные люди (или даже психически больные) используют дейтинг-платформы для совершения собственной мести. Они намеренно заманивают своих жертв на встречу, а потом устраивают расправу.



Бывает, что на подобных сайтах, сидят женатые мужчины или замужние женщины. Встречи с такими людьми нередко оборачиваются тяжёлыми проблемами. На сайтах можно найти и представителей «древнейших профессии». Все они впоследствии становятся фигурантами дела о проституции. Очень часто пользователи сайтов специально искажают информацию о себе. Существуют тысячи случаев, когда та или иная девушка выставляет на своей странице фотографию настоящей красотки, в надежде соблазнить неуверенного в себе паренька. При реальной встрече с девушкой, парень видит, что лицо её совсем другое, да и красотой она внешне совсем не отличается. В итоге происходит конфликт. Также бывает, когда парень, не обладающий никаким финансовым достатком, рассказывает о себе историю преуспевающего бизнесмена и кичится своим богатством. При реальной встрече с девушкой, жаждущей заполучить олигарха, такие обманы часто приводят к серьёзным последствиям.



В 2019 году «Лаборатория Касперского» провела изучение поведения пользователей на дейтинг-платформах. Согласно опросу, более 50% юзеров намеренно искажают информацию о себе. На фоне пандемии онлайн-платформы стали более популярны, а это означает, что число мошенников увеличилось в разы. Вся эта ситуация ясно говорит, что доверять подобным сайтам не стоит уже никому.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости