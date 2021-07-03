Альтернатива от Грефа

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3 июля 2021, 09:53 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: twitter.com

На днях небезызвестный, всеядный и многоликий глава «Сбербанка» Герман Греф выступил с программным заявлением.

Будучи человеком эмоциональным, он проговорился по теории Зигмунда Фрейда. Греф в маниакальном запале стал рисовать картину апокалипсиса, который будет состоять из разрушения реального сектора экономики, уничтожения бюджетообразующих отраслей нашей экономики, разрухи и развала России как суверенного государства. Сам Греф, судя по его заявлениям, видит себя мессией, посланником Божьим, который способен спасти эту «жалкую» территорию от Балтийского моря до Тихого океана, организовать новую «зеленую» и «чистую» экономику, отказавшись от системообразующих отраслей, составляющих основу стабильности и социально-экономического развития страны.

Для реализации своих планов Грефу необходимо построить систему торговли так называемыми углеродными квотами. То есть, по сути, обложить экономику всей страны налогом, только не в пользу государства, а в пользу торговой площадки, которая будет брать за свои услуги нехилую комиссию. Разумеется, главный претендент на создание этой площадки – Сбербанк. Кстати, продавать «зеленые» сертификаты, естественно, планируется на Запад. Мол, Европа уже строит безуглеродную экономику, негоже и России отставать. Тот факт, что Россия обладает крупнейшими запасами сырья, а Европа его потребляет, Грефа не сильно смущает. Ведь если есть возможность заработать до триллиона рублей в год на комиссиях, то интересы национальной экономики можно отодвинуть на второй план.

Если посмотреть программу декарбонизации по Байдену, то невооруженным глазом заметно, чем пытается вдохновляться Греф. Очевидно, что никакой он не помазанник Божий ! Наоборот, все труднее отделаться от впечатления, что он скорее похож на Иуду, то есть предателя, проводника идей американской администрации, и агента, засланного в Россию с целью ее уничтожения.

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