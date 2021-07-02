Кто такой Зелёный Рыцарь из грядущего фильма с Дэвом Пателем

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2 июля 2021, 23:58 Александр Крохмаль, Журналист

Кадр из фильма

Совсем скоро на экранах выйдет долгожданный фильм, посвящённый Артурианской эпохе.

Его официальный трейлер с Дэвом Пателем в главной роли уже был представлен в Youtube и в соцсетях. Кинопроект будет рассказывать нам о событиях, связанных с таинственным Зелёным Рыцарем. В трейлер этот персонаж показан, как злобный зеленокожий демон, пришедший испытать рыцарей Круглого стола. У некоторых создалось впечатление, что авторы сюжета решили списать антигероя с «Марвел» или чего-то подобного. Но те, кто подумал, что это копирование с супергеройских саг, явно ошибаются. На самом деле Зелёный рыцарь был придуман задолго до начала существования комиксов. Впервые он появился в аллитерационной поэме «Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь». Поэму создали неизвестные авторы в конце 14-го веке. Именно тогда Артурианский эпос был наиболее популярным в Англии. Зелёный Рыцарь – это традиционный персонаж легенд и мифов о короле Артуре. Кем именно он был создан – доподлинно неизвестно. Но всё, что собираются показать нам на экранах вскоре – это настоящая реализация одноимённой легенды, и она никак не связано с комиксами.

Согласно поэме, Зелёный рыцарь – это волшебное существо, некогда бывшее человеком. Его истинное имя – сэр Берсилак де Хаутдезерт. В Зелёного рыцаря его превратила сама Моргана ла Фей, известная колдунья и заклинательница (по некоторым данным связанная с кельтской богиней Морриган). В поэме детально расписывается противостояние загадочного рыцаря и королевского двора в Камелоте. Во время рождественского праздника при дворе короля Артура предстаёт таинственная сущность, напоминающая обликом человека, но всё же к людям не принадлежащая. В одной руке она держит ветвь падуба, в другой – боевой топор. Это и есть тот самый Зелёный Рыцарь. Он бросает вызов всем рыцарям Круглого Стола. Один из них должен ударить Зелёного рыцаря топором, при условии, что тот нанесёт ответный удар в следующем году. Вначале выступить желает Артур, но сэр Гавейн опережает его. Отважный рыцарь наносит быстрый удар и обезглавливает демона. Однако монстр поднимает свою голову с пола, прикрепляет к телу и договаривается с Гавейном о встрече через год в часовне. Примерно такую же сцену мы уже увидели в официальном трейлере.

Возможно фильм покажет нам нечто более интересное, но всё же стоит рассказать о том, что случилось дальше. Гавейн запомнил оговорённую с Зелёным рыцарем дату, и долго готовился к грядущему поединку. Он выступает в поход, надеясь как можно скорее достичь той самой часовни. На пути рыцарь встречает таинственного сэра Берсилака де Хаутдезерта, владельца огромного замка. Берсилак оказывается вовсе не таким простодушным, каким казался Гавейну. Он подвергает воина особым испытанием. Вначале Берсилак посылает свою жену, чтобы она соблазнила Гавейна. Затем он договаривается с ним, что каждый раз, когда де Хаутдезерт добывает что-то ценное или Гавейн получает какие-либо дары, они должны обмениваться друг с другом. После посещения замка Берсилака, воитель продолжает свой путь, и вскоре находит часовню, где должен состояться его поединок. Зелёный рыцарь уже ожидает его там. Гавейн надеется уцелеть в схватке и начинает бой.

На третьем финте Гавейн задевает своего врага, и обнаруживает, что он и есть тот самый Берсилак де Хаутдезерт. Берсилак признаётся рыцарю, что стал жертвой колдовства Морганы ла Фей. Волшебница вознамерилась подвергнуть испытаниям не только самого Гавейна, но и весь королевский двор Артура Пендрагона. Поэтому она и превратила де Хаутдзерта в таинственного Зелёного Рыцаря и даровала ему необычайные способности. В других вариациях этой легенды Зелёный Рыцарь – совсем не монстр, а обычный человек, который носит зелёные одеяния. Не менее интересный образ Рыцаря можно найти в произведении «Король Артур и Король Корнуолл». Там Зелёный Рыцарь – один из преданных служителей самого короля, и его настоящее имя - Брэдбёрл. Брэдбёрл и Артур всеми силами пытаются остановить короля Корнуолла, зловещего мага, вознамерившегося покончить с властью Камелота. Но всё же создатели готовящегося кинофильма решили опираться именно на самую первую из легенд. Обращаться к другим источникам они не стали, очевидно, посчитав их не слишком интересными. Именно по сюжету первой поэмы был написан сценарий «Зелёного рыцаря».

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