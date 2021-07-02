Великая тайна короля Риотама до сих пор не раскрыта

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2 июля 2021, 21:46 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Существует огромное количество мифов и легенд на тему великого и отважного короля Артура Пендрагона.

Не меньшее количество мифов посвящено тематике его собственного отца. Кем именно являлся истинный король Артур – по-прежнему неизвестно, хотя предположений по этому поводу уже полным-полно. Нередко гипотезы о происхождении великого короля бриттов можно увидеть в различных киносагах и даже сериалах. Но был и ещё один правитель на полуострове Бретань (в пределах Арморики), личность которого так же окутана мифами и легендами. Звали его Риотам. Хотя, при этом, стоит отметить, что Риотам – это обозначение «верховного правителя». Считается, что Риотамов было несколько, и они возглавляли Британию и полуостров Бретань уже после ухода римлян. Это были мелкие князья, которые позже стали называть себя королями. Многие из них имели римско-британское происхождение. В их жилах текла, как кельтская, так и романская кровь.

На данный момент не существует единого мнения по поводу происхождения Риотама. Одни сравнивают его с самим королём Артуром. Другие же говорят, что это была совсем отдельная личность. Также считается, что под Риотамом стоит подразумевать имя правителя романо-бриттов, жившего в 5-м столетии, а ещё есть версия, согласно которой, это был его титул, а подлинное имя властителя не сохранилось до наших дней. Имя Риотама встречается в Домнонском списке Бретонских королей. Его называют сыном короля Дероха I, правителя Домнонии, расположенной территориально на полуострове Бретань. Годы правления этого монарха совпадают с деятельностью Риотама, упомянутого в хрониках Иордана. По предположениям учёных, этот правитель являлся союзником (или вассалом?) Западно-римского императора Прокопия Антемия. В середине 5-го века он вёл активную войну с вестготами на территории Галлии. Бретань же находилась совсем недалеко, и её властители очень часто вмешивались в дела римлян.

Хроники войны, в которой участвовал сам Риотам, довольно обрывочные. Из сведений Иордана, можно отметить, что правитель Домнонии напал на вестготов с моря. Сохранилась и переписка Риотама с епископом Сидонием Аполлинарием. Домнонский король сражался на стороне Западной Римской империи против вестготского правителя Эвриха. Эврих строил планы по покорению всех областей Галлии и созданию крупного царства. Во главе 12-тысячного войска Риотам напал на город Бурж, который удерживали вестготы. Но Эвриху удалось наголову разбить романо-бриттов. В битве при Деоле Риотам потерпел сокрушительное поражение. По некоторым сведениям, войска Домнонии угодили в ловушку из-за предательства галло-римского наместника Арванда, который втайне сотрудничал с готами. О том, как именно сложилась судьба Риотама после тяжёлого краха, доподлинно неизвестно. Считается, что он бежал в земли короля бургундов, где впоследствии, скончался.

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