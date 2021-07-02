Что с путешествиями и куда мы все летим

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2 июля 2021, 20:52 Катерина Платонова

Фото: funart.pro

Надо признать, что основные чувства последних месяцев - растерянность и неопределённость. Эти ощущения пронизывают все сферы жизни, а вещи, которые всем казались обыденными, стали недоступны и сложны. Путешествовать было невозможно или трудно, но мечтать и строить планы никто запретить не может. Люди привыкают к сложным обстоятельствам и готовы делать тесты, заполнять анкеты и исполнять предписания карантина, только бы зайти на заветный борт самолёта и подняться в небо.



За границей хорошо, а дома что?



Куда сейчас можно улететь? Ещё год назад этот вопрос не возник бы и мог трактоваться, как странная издёвка. Но время идёт, меняется обстановка и жизненный уклад. В 2020-м году люди уже разобрались с поездками по России и успешно покоряли пляжи Сочи и Геленджика. На данный момент можно беспрепятственно путешествовать по всей стране, если этого не запрещают региональные власти.



И всё же, во многих регионах России действуют особые карантинные ограничения в виде ношения масок в общественном транспорте и магазинах, новых требований по въезду в отели и других пунктов. Также по всей стране ограничены массовые мероприятия.



С учётом постепенно открывающихся границ и летающих «за бугор» самолётов, приятным фактом является третий этап кешбэк-программы для поездок по России.

Россиянам, которые отдохнут в любом из регионов РФ с 1 октября по 24 декабря 2021-го года в рамках кешбэк-программы от Ростуризма, правительство вернёт на карту «МИР» до 20 тысяч рублей.



Отдельно обсуждаются поездки на Камчатку. Уже с прошлой осени отменили электронные пропуска для въезда, но остались определённые тонкости. Чтобы увидеть все красоты, природные памятники и Долину гейзеров, нужно иметь справку об отсутствии коронавируса.



Какие страны открыты для россиян и куда можно отправиться сейчас?



На сегодняшний день 64 страны сменили гнев на милость и перешли на мягкие ограничения для туристов из России. В 27 странах уже действуют умеренные ограничения для россиян. Это означает, что для въезда требуется справка об отрицательном результате теста на COVID-19. В некоторых государствах из перечня возможен карантин по прибытии или по возвращении.

В каких-то странах ещё введены жёсткие ограничения для жителей РФ. Въезд разрешён исключительно обладателям ВНЖ, рабочих виз и гражданам. Границы могут быть вовсе закрыты, либо требования настолько строгие, что нет смысла ехать туда с туристическими целями и мечтами отдохнуть.



К сожалению, понятия «открытие границ» и «можно смело лететь» — не равны, так как запрет на посещение может быть формально снят, но попасть в определённую страну муторно или вовсе не возможно из-за отсутствия и отмены рейсов.



All inclusive и кофе по-турецки



С 22 июня Россия возобновила масштабное авиасообщение с Турцией и после перерыва запустила в небо первые рейсы на любимейшие курорты россиян. Это потянуло за собой рост спроса на путёвки к Средиземному морю и скачок цен на туры. По эффекту домино пошла массовая аннуляция поездок на курорты юга России и отказ от Чёрного моря в пользу Турции.



Сейчас в Турцию может попасть каждый, ведь виза для въезда не нужна, а возобновлённое авиасообщение из множества городов даёт возможность бюджетно посетить море. Кое-какие ограничения всё равно присутствуют.

Так, невакцинированным и не переболевшим коронавирусом туристам старше 6 лет нужно будет сдать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до рейса. На справке с результатом анализа должен быть QR-код, который потребуют при посадке на борт.



Все эти приятные с первого взгляда события вызывают обеспокоенность у экспертов туристической отрасли. Несмотря на соотношение качества и цены отдыха в Турции, открытие подобных направлений считают преждевременным и опасным. Это один из самых спорных вопросов в повестке, учитывая загруженность российского юга. А ведь если бы Турция оставалась закрытой, туристов было бы в разы больше, что более чревато распространением вируса.



Что же касается повторного закрытия зарубежных курортов, риск всегда присутствует. Ведь мы живём во время резких изменений и сложно что-либо предугадать.

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