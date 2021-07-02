Помогут ли слова Путина возродить российскую селекцию

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 июля 2021, 11:31 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: twitter.com/tass

«Аргументам недели» наконец-то вняли на самом верху. Президент Владимир Путин, выступая на своей «прямой линии», сказал про селекционную работу: «Это то, на что мы в последнее время обращаем все больше и больше внимания. Это касается и семян, это касается стада. Это чрезвычайно важная работа. Мы делаем только первые шаги по этому направлению».



Пожалуй впервые за 20 лет глава государства так жестко высказался в поддержку российской селекции. Селекционеры счастливы, но мечтают, чтобы это не осталось просто словами.



- Хорошо уже, что он знает, например, что все племенное яйцо у нас импортное. И то же самое с коровами и даже овцами. Это здорово. Что будет меняться? Чисто формально и сейчас выделяются деньги на селекционные центры, реально большие деньги, но практических результатов пока нет, - говорит доктор наук, профессор РАН Александр Соловьев.



Напомним, что президент прямо указал узкие места: «Вот мы по курице решили проблему, по куриному мясу, но не все знают, что мы яйцо-то завозим в основном – нет, это серьезное дело – для того, чтобы курицу растить. А нужно иметь свое первичное яйцо. То же касается и крупного рогатого скота, это же касается и овцеводства».



Соловьев считает, что инициативу президента чиновники заболтают.



- По бумажкам все проходит хорошо и также будет идти «хорошо» и дальше. Отчитались по курице, что в Ленинградской области скоро будет готов репродуктор на 30 тысяч голов и весь Северо-Западный регион будет со своим инкубационным яйцом. Думаю, что построить то построят, но будут ли производить в промышленных масштабах? Отечественных кроссов птицы не было и нет. Общая тенденция вообще такова, что принимаются ситуативные решения, которые не влияют на общую тенденцию. И даже они не доводятся до завершения, и начинается новая кампанейщина, - считает профессор РАН.



По мнению Соловьева, это не прекратится пока отчеты будут идти по выделенным и освоенным средствам.



- Ученые должны отчитываться гектарами своих посевов. Чиновники – миллионами штук родных первичных яиц. То есть конкретной продукцией. А пока первые отчитываются научными статьями, а вторые миллиардами – толку не будет, - уверен Соловьев.

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