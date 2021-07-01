ЮАР проходит третью волну коронавируса на фоне вспышки «дельта» штамма

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1 июля 2021, 23:53 Александр Крохмаль, Журналист

evo-rus.com

На сегодня на территории ЮАР фиксируется почти 2 миллиона заболевших.

Точная цифра – 1 995 556 человек. Исцелились от инфекции – 1 754 793. По официальным данным, умерло 61 029 человек, однако на самом деле цифра может быть куда более суровой. Власти Южно-Африканской республики пошли на ужесточение карантинных мер, ввиду распространения нового индийского штамма «дельта», отличающегося высокой заразностью. Правительство опасается, что новая форма вируса затронет не только города, но и сельские поселения, а также земли, где всё ещё живут племена. В этом случае, возможно массовое вымирание. Причём многие рискуют не получить вовремя должной медицинской помощи.

Президент Рамафоса учредил новые ограничительные меры по всей стране. Собрания, как религиозные, так и политические, были запрещены. Их не разрешено проводить ни в закрытых помещениях, ни в открытой местности. Все работодатели, по словам президента, должны позволить своим сотрудникам выйти на удалённую работу и обеспечить стабильную оплату. Рестораны и заведения общепита в стране уже не принимают посетителей. Они могут работать лишь только на вынос или с доставкой до адреса. Также на территории ЮАР был введён комендантский час. Он продолжается с 21:00 до 04:00. В это время на улицах могут находиться лишь люди, имеющие соответствующие разрешения. Строгий карантин объявлен до 11 июля, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, всё может кардинально поменяться.

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