Коронавирусная эпидемия в Индии может нанести серьезный ущерб её экономике

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 июля 2021, 20:06 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На сегодня в Индии уже более 30 миллионов заболевших коронавирусом. Точная цифра – 30 411 634. Недавний суточный прирост составил 48 786 случаев.

При этом, количество умерших приблизилось к отметке в 400 000 человек. Ситуация ухудшается с каждым днём, и пока что нет никаких данных о скорой победе над вирусом. Особо опасная ситуация наблюдается с формированием новых штаммов, в особенности с «дельта плюс», который считается наиболее заразным. Страна давно находится на грани экономического коллапса. Аналитики уже строят предположения, что в скором времени Индию придётся вытаскивать большей части государств мира, так как местная система здравоохранения попросту не справляется. Индийские штаммы коронавируса уже давно вышли за пределы страны и проникли в более, чем 80 мировых держав. Всему виной – серьёзная антисанитария, тотальная нищета и грязь в регионах.

Обостряется ситуация и с мукормикозом, также известным как «чёрная плесень». Это грибковая инфекция, появляющаяся в виде осложнения на почве Covid-19. 29 июня в СМИ сообщалось о более, чем 40 000 заражённых мукормикозом. Стоит отметить, что это только официальные данные, а подлинная информация по-прежнему неизвестна. Мукормикоз поражает, как правило, глаза, носоглотку и часть головного мозга. Некоторые пациенты навечно лишаются зрения, так как врачи не могут сохранить им глаза. В Индии таких инвалидов уже несколько тысяч. Правительство этой страны продолжает отчаянно бороться с коронавирусным штормом, но пока что все их попытки оборачиваются фиаско. С такими темпами распространения вируса уже совсем скоро экономика Индии полностью обвалится. Подобное уже случилось с системой здравоохранения. Если катастрофа всё же произойдёт, то в таком случае уже ничто не спасёт страну от масштабного политического кризиса.

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