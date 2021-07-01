Индийский штамм отнял у человечества быструю победу над «ковидом»

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1 июля 2021, 09:31 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: REUTERS

На сегодня число заражённых коронавирусом в мире уже достигает 182 миллионов человек (точная цифра – 182 016 607). 119 443 298 – успешно вылечились от инфекции. Количество умерших стремительно приближается к отметке в 4 миллиона. А ведь ещё в начале года человечество полагало, что победа над «ковидом» уже близка, и в скором времени вся эта антивирусная кампания сойдёт на нет.

На самом деле вина за дальнейшее расширение пандемии лежит целиком и полностью на Индии, а именно – на её страшной антисанитарии. Серьёзная бедность, отсутствие должного здравоохранения и постоянные локальные эпидемии сыграли с человечеством злую шутку. Если бы в Индии уровень жизни балансировал хотя бы на уровне Арабских стран, возможно мы бы не увидели столь жуткие цифры заражённых. Правительство Индии несёт прямую ответственность за допущение подобной ситуации в собственной стране.



Индийский штамм и недавно обнаруженная новая форма под именем «дельта плюс» привели к ещё более масштабному распространению «ковида». Эксперты считают, что человечество переживает пандемию заново. Учитывая обстоятельства, можно просто списывать со счетов все победы 2020 года. Вполне вероятно, что нынешняя обстановка в мире в ближайшее время не улучшится. Планета теперь борется с индийскими разновидностями Covid-19. Уханьский штамм уже не представляет столь серьёзной угрозы для людей. Ещё более пугает экспертов то, что индийские формы коронавируса могут приводить к мукормикозу или «чёрной плесени». В таком случае, пациентов не всегда бывает легко спасти. В Индии уже многие лишились из-за этого глаз. Напомним, что «чёрная плесень» - это грибковая инфекция, способная поражать лицевую часть организма, включая глаза и головной мозг.

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