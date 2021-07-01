Пиарщики готовятся к большому чёсу

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1 июля 2021, 08:56 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: АиФ

Видимо Владимиру Путину все-таки поставят памятник при жизни. Во всяком случае, многочисленные политические пиарщики просто обязаны на него скинуться. Всего несколько слов президента сулят им хлеб насущный на годы вперед.



Во время «Прямой линии» Владимира Путина спросили: «Почему не заставить всех губернаторов проводить «прямые линии», как у Вас, ежегодно или раз в квартал? Это сняло бы ряд вопросов к Президенту».



И он судьбоносно ответил: «Я думаю, что это никому не помешает, потому что такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства либо региона задать вопросы. Но ещё важнее то, что происходит, – я об этом много раз говорил, – происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это чрезвычайно важно для того, чтобы скорректировать свои практические действия в важнейших сферах: в социальной политике, в здравоохранении, в том же самом жилищном строительстве и так далее. Я поэтому рекомендовал бы руководителям регионов – моим коллегам прислушаться к мнению граждан».



Эти слова президента, скорее всего, определят судьбу целой отрасли бездельников на долгие годы.



«Откровенно говоря, последние годы работы было совсем с гулькин нос. Какие компании по ношению масок, вакцинации. Но там все поделено пресс-службами, ловить нечего. А вот теперь регионы рванутся готовить прямые линии, но опыта нет, будут нанимать нас. Ведь это тоже искусство: сделать из заранее подготовленной постановки живую картинку! «Откуда тут рояль? Стоит давно, вас ждет», - пооткровенничал старинный знакомый, директор небольшой пиар конторы «Микрофон и перо».



А вот в пресс-службах многих губернаторов царит уныние. Большинство из них, конечно, умеют делать правильное лицо при неприятных вопросах, но предпочитают, чтобы вопросы были «правильные и положительные», позволяющие рассказать: как жертвенно глава региона работает «на благо оного».



- Мне даже иногда приходится вставлять что-то из серии: «отдельные недостатки или если кто-то кое-где у нас порой» в интервью шефа местной прессе. Иначе такая патока получается, что слипается даже мозг. Но шеф категорически сам не готов говорить о проблемах, мол, это унижение и признак слабости, - говорит начальник департамента одного из нечерноземных регионов.



По его словам, сейчас начнется соревнование «кто из нас быстрее и прямее отпрямит».

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