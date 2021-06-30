В австралийском Сиднее ввели локдаун из-за ситуации с «дельта» штаммом

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 июня 2021, 15:19 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Впервые с 2020 года власти Австралии пошли на введение строгих ограничительных мер. Причина всему – вспышка заболеваний индийского «дельта» штамма. ВОЗ относит его к самым опасным формам коронавируса. Он отмечен, как более заразный, нежели уханьский штамм. Жёсткий карантин в Сиднее был объявлен с 26 июня по 9 июля. Для жителей Большого Сиднея, Голубых Гор, Центрального Побережья и Вуллонгонга можно выходить из домов только в случае крайней необходимости. Покидать дом можно только в случае похода за едой, на работу или учёбу, а также для получения медицинской помощи. Спортом заниматься так же не запрещено. Город уже превращается в «пустынную местность». На улицах практически никого из людей.

В Сиднее и в близких к нему районах остановилась активная жизнь. Общепит работает только на вынос или организовывает доставку до адреса. Закрыты кинотеатры, концертные залы, дискотеки и другие развлекательные заведения. Абсолютно во всех помещениях региона предписано появляться только в масках и перчатках. Ношение масок также требуется в транспорте и во время различных мероприятий, даже если они происходят на открытом воздухе. Все спортивные мероприятия в Сиднее отменены. Ограничения коснулись даже свадеб, которые уже нельзя спокойно провести. Весь Новый Южный Уэльс объявили «красной зоной», ввиду участившихся случаев заражения «дельта» штаммом.

Считается, что новый индийский коронавирусный штамм был занесён кем-то из членов экипажей международных рейсов. В середине июня «дельту» выявили у водителя автомобиля, работавшего в аэропорту. 25 июня суточный прирост уже увеличился до 22 человек, а спустя три дня – до 128. Власти опасаются, что ситуация с распространением вируса выйдет из-под контроля, и тогда закрывать уже придётся все другие регионы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости