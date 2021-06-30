«Quo vadis, Domine?» Таинство предзнаменований

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 июня 2021, 16:00 Ваан Зарян

Фото из открытых источников

Экзаменационная сессия, навязанная всему миру и сопровождаемая метаморфозными изменениями все еще продолжается. Констатация миллионов смертей в различных уголках земного шара в период зачетной сессии, ровно как и «пришествие» штамма Covid-19 «второго поколения» пока бессильны передать всю серьезность ситуации, в которую волею судьбы оказалось втянуто человечество.

Предвестники катастроф, ставящих под угрозу будущее человечества, вызывают серьезную обеспокоенность лишь у мыслящей его части, в то время как с каждым днем все более порочный образ жизни ярких представителей «сосьете де консомасьон» то бишь «общества потребления», всегда выделявшихся своей самонадеянностью и амбициями, принимает все более дикие и уродливые формы. Поклонение Мамоне и неудержимая, лихорадочная страсть к наживе с каждым днем расширяют радиус действия, осваивая все новые и новые рубежи. Находящиеся в постоянной полудреме люди проявляют неадекватное поведение, проанализировать истоки которого в состоянии лишь психологи и психотерапевты. Руководствуясь древней восточной мудростью о том, что «вовсе не обязательно выпить все море, чтобы узнать, соленая ли в нем вода», попробуем на примере Армении, первой в мире страны принявшей христианство, понять усугубляющуюся день ото дня ситуацию и обобщить волнующие нас проблемы. То, что произошло за последние полтора года, можно сравнить разве что с громом среди ясного неба. Пестрого жучка, купающегося в цветочной пыли, которому фиалка казалась качелями, а мир - багряным цветком, поразила всеобъемлющая неопределенность, вызванная пандемией. Вследствие этого люди, приученные руководствоваться «золотым правилом» «спасение утопающих - дело рук самих утопающих» и во что бы то ни стало «выбиться в люди», всего лишь на короткий миг, лишь на несколько месяцев озадачились проблемой своей неспособности различать главное от второстепенного. Первые сомнения зародились у них, когда стало практически невозможным прижать к груди своих близких, навестить соседа, да что там говорить, даже поучаствовать на скорбных обрядах собственных родственников, не говоря уже о друзьях. Вторая «ударная» волна пришла и накрыла нас в виде войны. Накрыла, не оставив камня на камне, пришла, развеяв по воздуху умело сотворенный в тридцатилетний постсоветский период миф о самой боеспособной армии в регионе, преподнесенную собственному народу весьма иллюзорную легенду. Пришла с остро отточенной за тридцать лет косой в руках. Пришла, пошатнув и без того зыбкую веру в собственные силы, пришла и разорила, лишила крова целый народ. Ужасает даже простое описание сложившейся ситуации. С одной стороны потерпевшая поражение в войне страна, более пяти тысяч жертв, десятки тысяч прикованных к инвалидному креслу молодых ребят, долгие месяцы отчаянно ищущие тела своих сыновей, предающие земле найденные с большим трудом частички их останков, почти не покидающие могилы своих детей родители и сотни находящихся в плену солдат; с другой стороны - поверженный, сдавший врагу огромные территории и тем не менее стойкий, не собирающийся отказываться ни от жизни, ни от престижной должности премьер-министр и вопреки громогласным, сотрясающим воздух обещаниям так и не задержанные, более того очищенные от проклятия народа и своих давнишних прегрешений, а теперь еще и «снабженные» депутатскими мандатами бывшие и нынешние кукловоды. Воистину, Армения - музей под открытым небом.«Музей», не имеющий аналогов во всем мире…

Анализ прошедших несколько дней назад внеочередных парламентских выборов вовсе не быстрое дело. Разве что будущим аналитикам удастся хоть как-то объяснить глубинные причины всеармянского массового психоза. «Парад самореализации». Все, кто только мог - разумные и не очень, могущие и не очень, сытые и голодные, стали активными участниками внеочередной показухи, даже не скрывая алчных стремлений и неуемных аппетитов оказаться как можно ближе к кормушке власти. Фигурантами «люстрации» стали как прозападные, так и пророссийские и еще более пророссийские силы. Согласно распространенному мнению, даже беглого взгляда достаточно опытному доктору, чтобы оценить общее состояние организма. Это касается и тех всезнаек, которым в отличие от рядовых невеж, доступны некие предзнаменования. А что таковые имеются, не вызывает никаких сомнений. Например, что можно сказать о родителе, купившем на деньги, полученные за смерть сына машину, вместо того, чтобы поставить ему памятник, или о потерявшей сына матери, которая благословляет и желает многая лета монстру, бросившему ее дитя в лапы смерти. Что можно сказать о людях, подсчитывающих денно и нощно доходы от сданных в аренду «объектов» и новых ловко провернутых сделок в стоящей на пороге потери государственности Армении, людей, находящихся в полной уверенности, что опасность таится где-то там, в Кордильерах, а не в расположенной чуть ли не в паре шагов от врага маленькой Армении. И наконец, что можно сказать о людях, для которых комформизм - непререкаемая истина и проявление незаурядной мудрости…

P.S. И все–таки, несмотря на сложившуюся ситуацию, есть люди, чей разум не угас окончательно, люди, которые пытаются во что бы то ни стало найти выходы из тупика. Вы никогда не увидите на улицах аршинных баннеров с их изображением. Это люди, которые молча и с достоинством несут свой крест, люди, о героической деятельности и неоценимом вкладе которых в первую победоносную войну начали говорить лишь по прошествии тридцати лет, и то только шепотом, чтобы враг, не приведи господь, не узнал, кто его реальные противники. Это люди, единомышленники, которые и сегодня обдумывают возможные выходы из создавшейся серьезнейшей ситуации, предпочитая оставаться в тени от предвыборной показухи. Ярким свидетельством сказанному является известная немногим Армяно-грузинская федерация, основанная преданными своему делу, здравомыслящими, не боящимися брать на себя ответственность людьми. Во время недавнего визита в Грузию члены федерации встретились с духовным пастырем Грузинской православной церкви Ильей 2-ым и получили благословение последнего в связи с началом деятельности. Залогом успеха деятельности федерации является осознание всей важности духовного единения. Именно оно сделает возможным объединение общих усилий для противостояния новым вызовам в регионе.

«Этот безумный, безумный, безумный мир»…

P.S. Признаюсь, поводом к данной публикации стала беседа о важности духовного единения и серьезных опасностях, угрожающих нашему видоизменяющемуся миру, состоявшаяся после встречи с духовным лидером в его резиденции. Более того, одна мысль, полушутя озвученная руководителем Федерации Арбаком Хачатряном, нашла бурный отголосок у двоих участников встречи: у Георгия Маргвелашвили - ректора Тбилисского государственного университета театра и кино и у режиссера Армена Ронова. Вполне возможно, что в ближайшем будущем эта идея послужит отправной точкой к созданию фильма.

Новое прочтение «Фауста» и «покаяние» Мефистофеля

В чем же смысл данной идеи? Четко усвоив глубокий смысл изречения «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», некоторые индивиды настолько преуспели в этом деле, что сам дьявол по сравнению с ними кажется неким желторотым юнцом, делающим неуклюжие попытки спасти родные пенаты - геенну огненную от подобных прохиндеев. Тогда сам Господь проникается жалостью к желторотому, несколько опешившему от поведения вконец потерявших совесть людей, в недоумении от происходящего схватившемуся за голову дьявола и, дабы хоть как-то спасти ситуацию и вырвать дьявола из рук дикой обезумевшей толпы, выражает готовность освободить ему место на кресте рядом со своим сыном…

Спешу заверить, что вышеизложенное ни в коей мере не имеет отношения к богохульству - это крик о помощи в порыве отчаяния, вызванного безумным ужасающим поведением людей, попытка пробить чугунную броню человеческой глухоты. Это гротеск, призванный подчеркнуть жалкую сущность с макушки до пяток погрязших в материи, ставших ее рабами людишек, которые оценивают все лишь с точки зрения собственной выгоды, которым дороги лишь деньги и власть… Своеобразный набат, тревожный звон которого, по меткому замечанию Арбака Хачатряна, необходимо донести до ушей всех заблудших душ, во всем мире, в противном случае, в случае, если мы не оценим трезво создавшуюся ситуацию, если мы не откажемся от повального грабежа и самопожирания, в случае, если природа и человек не обернутся друг к другу лицом, мутации смертоносного гена и гибель человечества неизбежны.

Эпилог

P.P.S. Кстати, будучи малочисленным народом, армяне всегда кичились своей исключительностью и еще со стародавних времен оказываемой им честью быть первыми во всем. Вспомним историю о Ное, или скажем, о принятии христианства, или о первом в мире, древнейшем башмаке, или о первом, древнейшем вине, и прочее, и прочее… Этот ряд можно долго еще продолжать. Не менее впечатляет и список известных армян, включающий даже неизвестного солдата… Так что вне всяких сомнений, мы имеем все шансы оказаться пионерами и среди депортированных из ада. Однако справедливости ради надо заметить, что с каждым днем в мире все возрастает число не нашедших себя ни внизу, ни вверху…

Как сказал бы поэт: «Сам бог в размышленьи, что ему делать со мною, как ему быть? Оставить, призвать ли? В мире котором добро - в этом иль в том?»

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