Конные славяне – гунны

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 июня 2021, 12:28 Олег Грищенко,

Фото из открытых источников

О племенах гуннов впервые упоминается в письменных источниках 4 века – в тот же самый период, когда появились первые свидетельства о славянах. И это не случайность. Многие древние историки прямо называли гуннов славянами.

О племенах гуннов впервые упоминается в письменных источниках 4 века – в тот же самый период, когда появились первые свидетельства о славянах. И это не случайность. Многие древние историки прямо называли гуннов славянами.

Древнеримский историк Аммиан Марцеллин (4 век) употреблял слово «гунны» в качестве ещё одного именования славян. Приск Паннийский (5 век) считал гуннами славян и скифов*. Как и знаменитый готский историк 6 века Иордан.

Правивший в 10 веке император Ромеи Константин VII «Багрянородный» писал, что ЭЛЛИНЫ НАЗЫВАЛИ РУСОВ «КТО СКИФАМИ*, КТО ГУННАМИ – по собственному усмотрению».

Шведский историк 17 века Олаф Верелий писал: «Под именем гуннов наши предки понимали славян, впоследствии называемых виндами или венетами».

Многие известные ИСТОРИКИ ПРОШЛЫХ ВЕКОВ РУССКУЮ ЗЕМЛЮ НАЗЫВАЛИ «ГУННСКОЙ». Так, современник Ярослава Мудрого, германский историк Адам Бременский (11 век) называл русскую землю «Хунагардом». Он, в частности писал: «Русская земля, называемая датчанами Остроградом или Восточным краем, иначе называется Хунагардом по обитавшему в ней населению – гуннам».

Датский хронист 12 века Саксон Грамматик для обозначения Руси употреблял похожее слово – «Конохардия»; население же Руси он называл то «руссами», то «гуннами».

Русский историк 18 века Татищев писал, что «язык гуннов с богемами сходный, то есть славянский». А Хуниградом он называл город в Великой Руси»: «Страленберг из Дикмана и Адама Бременского приводит, что ХУНИГАРД – ОТЕЧЕСТВО ГУННОВ, ОНЫЙ ЖЕ ГРАД БЫЛ В ВЕЛИКОЙ РУСИ». Очевидно, под этим городом подразумевался нынешний белорусский Полоцк, который затем М.В. Ломоносов, и Екатерина II называли «Кунигардией» и древней сарматской столицей.

В 19 веке митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) приводил яркие исторические свидетельства родства гуннов, скифов и славян. Например, он писал: «В своих путевых записках Приск Ритор, находившийся в греческом посольстве к Аттиле (ок. 450 г.) ИЗОБРАЖАЛ ГУННОВ В ТАКОВ ВИДЕ, ЧТО НЕЛЬЗЯ НЕ УЗНАТЬ В НИХ СЛАВЯН. Мало того, что эти скифы (так постоянно называет Приск гуннов) стригли себе волосы в кружок, носили рубашки, обшитые узорами (крашениною), парились в банях, освещали свои жилища лучиною, встречали своего государя хлебом-солью, что даже во дворце самого Аттилы господствовали обычаи славянские, сохранившиеся у наших князей и бояр до позднейшего времени: пели песенники, действовали шуты и проч…»

Так почему же часть славянских племён, которые в 5 веке участвовали в большом походе на запад Европы, объединившихся для этого в конфедерацию, стали называться «гуннами»? В отличие от праславян готов, которые имели целью переселиться на новые территории и потому были большей частью пеши и везли с собой различный хозяйственный скарб, гунны занимались исключительно набегами за добычей и данью, и потому в их походах участвовали ТОЛЬКО КОННЫЕ ВОИНЫ. В старославянском языке «парные буквы», в том числе «Г-К» в словах почти не различались, и потому изначально слово «гон» было синонимом слова «конь». То есть, СЛОВО «ГУННЫ» ОЗНАЧАЕТ: КОННИКИ (ВСАДНИКИ).

Иордан считал предводителя гуннов Атиллу скифом: «Повелитель всех гуннов и правитель, единственный в мире, племён чуть ли не всей Скифии, достойный удивления по баснословной славе своей среди всех варваров».

А известные историки 19 века: П.Й. Шафарик, А.Ф. Вельтман, А.С. Хомяков и А.Д. Нечволодов НАЗЫВАЛИ АТТИЛУ «СЛАВЯНСКИМ КНЯЗЕМ».

Исходя из того, что нападения гуннов всегда являлись «набегами за добычей», они не пытались «укорениться» в покорённых землях и уходили оттуда сразу же, как только правители выплачивали им дань и принимали обязательство делать это впредь. Так было, например, после захвата гуннами бывшей римской столицы Медиоланума: Папа Римский Лев I встретился с Аттилой и уговорил его не разрушать Рим и уйти в свои земли (Проспер Аквитанский, 5 век). Нежеланием гуннов брать на себя труд по организации хозяйства на контролируемых ими землях объясняется и тот факт, что в 449 году ромейским послам Анатолию и Ному удалось упросить Аттилу вернуть Империи придунайские земли.

Хорошей иллюстрацией принципа приоритетности дани для гуннов является неудачная попытка ромеев организовать покушение на Аттилу. Эллинский историк 5 века Приск Паннийский писал, что когда был раскрыт заговор переводчика ромейского посольства Вигила с целью убийства гуннского вождя, Аттила сохранил жизнь Вигилу, взяв с него в качестве наказания большой выкуп.

Но всё это не значит, что гунны были благодушным племенем. В битвах они проявляли невероятную стойкость и никогда не отступали, как, например, это было в знаменитом сражении гуннов с объединённой армией Рима и Вестготского королевства – в 451 года, на Каталаунских полях, считающемся одним из величайших в истории Европы (Проспер Аквитанский).

Соблюдали гунны свои принципы и в отношениях с побеждёнными. Так, в Медиолануме, когда Аттила вошёл в старый императорский дворец, его гнев вызвала картина, изображавшая римского императора на троне с распростёртыми у его ног мёртвыми скифами. Аттила приказал разыскать нарисовавшего картину художника и заставил его перерисовать картину, изобразив на троне вождя гуннов, а вместо поверженных скифов нарисовать римских императоров, высыпающих из мешков золото к его ногам.

После смерти Аттилы в 453 году, его племена, названные «гуннами», конечно, перестали упоминаться историками. И с этого времени все походы в западную Европу с земель из-за Днепра стали называться «славянскими».



*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым скифы являлись праславянами.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».





Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии. Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике. Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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