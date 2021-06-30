Умный город Москва: что будет дальше

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30 июня 2021, 08:55 Марина Панюжева

www.computerra.ru/229759/moskva-ctanet-umnym-gorodom/

Наиболее обсуждаемая тема - обязательная вакцинация. Это и понятно. На этом тревожном фоне тема цифровизации отступила назад. Но, как говорится, процесс запущен и идет полным ходом.

Москва считается «умным городом»: в международных рейтингах от нее уже отстают Париж, Брюссель и Токио. Российская столица получила сертификаты соответствия международным стандартам умного города. Цифровые технологии, так называемые форматы Smart City, внедряются во все сферы жизни города с 2012 года.

Но парадокс в том, что большинство критических систем в России пока еще зависимы от иностранных технологий. Перед лицом очередной угрозы США запретить поставки новых технологий сейчас важно развивать собственную Интернет-инфраструктуру.

Не имея своей информационно-технической базы, будет сложно реализовать грандиозные планы. Например, создание цифровой платформы для взаимодействия специалистов в области ИКТ, бизнес сообщества и городов мира по вопросам внедрения цифровых решений во все области городской жизни.

Безусловно, потребуются немалые финансовые вложения, а тут еще затраты на проведение вакцинации.

К 2023 году мировые расходы на создание умных городов составят 189,5 млрд. долларов. Планируется, что эти деньги пойдут на энергетические и инфраструктурные проекты, развитие умного транспорта, общественную безопасность и цифровые двойники мегаполисов. Есть над, чем задуматься…

Как Россия будет действовать в новой цифровой гонке и гонке вакцин?

А) Проведет тотальную цифровизацию + вакцинацию (Не реально, учитывая масштабы страны).

Б) Начнет разрабатывать свое ПО, решать социально-экономические вопросы, вернется к добровольной вакцинации.

В) Перестанет следовать навязанным ситуативным правилам западного миропорядка и предложит миролюбивую концепцию диалога культур и цивилизаций.

Г) Продолжит создавать умные сервисы (по принципу «будь, что было»).

А что такое концепция умного города?

А пока в Москве вот уже второй год реализовывается программа «Умный город - 2030». Плоды успеха обнаруживаются на портале mos.ru. Это 380 онлайн-услуг и сервисов, среди них самыми популярными являются ЕМИАС, МЭШ, интеллектуальные системы транспорта и безопасности, порталы «Наш город», «Активный гражданин», «Город идей». При этом уже 40% городских систем и сервисов используют алгоритмы искусственного интеллекта. В целом инновационная экосистема столицы охватила все отрасли городского хозяйства.

В теории концепция умного города (Smart City) - это система, при которой ресурсы городских служб используются наиболее оптимальным образом и обеспечивают наибольшее удобство жителям города. В масштабах мегаполиса выстраивается тесная связь между проектами умного города (уличным видеонаблюдением, госуслугами, интеллектуальной транспортной системой и др.).

По сути, умный город (Smart City), как взаимосвязанная система ИКТ с Интернетом вещей (IoT), поможет осуществить централизованное, сквозное и прозрачное управление городом с использованием искусственного интеллекта и больших данных.

В сухом остатке, цифровые города будут улучшать свои функции за счет непрерывного сбора и обновления сведений о гражданах. И к этому нам всем стоит подготовиться!

Что будет с инновационной экосистемой Москвы?

В перспективе ожидается расширение госуслуг, цифровых платформ, полное покрытие 5G, внедрение искусственного интеллекта, ботов и дронов.

Кроме того, Москва строит цифровую экосистему для нового бизнеса, который сосредоточен в технополисах, технопарках, бизнес-акселераторов, коворкингах, центрах для услуг. По-видимому, там будут создаваться новые рабочие места.

Для запуска стартапов будут предлагаться услуги и программы ИТ-платформы Московского инновационного кластера. В разделе Smart City Moscow портала ICT.Moscow уже собраны 68 инновационных городских проектов (5G Демо-центр, экспериментальный правовой режим в области ИИ).

Планируется усовершенствовать информационно-технологическую инфраструктуру Moscow Smart City+ на основе передовых технологий (искусственный интеллект, блокчейн, большие данные, 5G, IoT, 3D моделирование, нейроинтерфейсы (!), виртуальная и дополненная реальность).

Правда, остаются несколько вопросов: будет ли использоваться отечественное ПО; как будут решаться вопрос повышения качества жизни граждан при сильном социально-экономическом расслоении и вопрос трудоустройства с учетом массового внедрения ИИ; как отечественному бизнесу адаптироваться к цифровым реалиям; каким образом будут привлекаться инвестиции.

В умном городе будет превалировать наукоёмкое производство. К чему приведут нововведения – цифровизация и вакцинация? Однозначного ответа нет.

В любом случае необходим конструктивный диалог власть предержащих, бизнеса и граждан по поводу внедрения новых цифровых технологий. Одностороннее движение, конечно же, неуместно.

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