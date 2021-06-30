Об Афинской чуме - масштабной вспышке неизвестной болезни в Древней Греции

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30 июня 2021, 01:57 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Одна из самых страшных вспышек чумы произошла в Древних Афинах за 427 лет до нашей эры.

Она также называется Афинской чумой или Фукидидовой. Учёные и историки спорят, что же именно это была за болезнь. Одни приравнивают таинственный недуг к изменённой форме чумы, другие же полагают, что это была массовая вспышка брюшного тифа с серьёзными осложнениями. Известно, что за кратковременный период времени в Афинах умерли более 30 000 человек. В числе жертв эпидемии был даже сам Перикл, талантливый стратег и мыслитель. Историк Фукидид расписывает, что лекарство от чумы не существовало, и умирали все в жутких мучениях. «Никогда ещё чума не поражала так молниеносно и с такой силой», - расписывал древний хронист, «И на памяти людей нигде не уносила столь много людских жизней». Все человеческие средства были и вправду бессильны против этой таинственной болезни. Афины чудом избежали полного вымирания.

Где именно случилась первая вспышка заболевания – неизвестно. Фукидид отмечает, что чума пришла из Эфиопии (тогда – царство Мероэ). Вначале она поразила жителей Египта и Ливии, а затем перекинулась на другие области Средиземноморья. В Афины она могла быть занесена, благодаря купеческим судам, прибывающим из Северной Африки. Фукидид расписывает, что чума была непохожа на то, что переживали в своё время афиняне. Вначале у людей без всякой причины появлялся жар, потом начиналось воспаление глаз. Далее состояние ухудшалось, и человек начинал кашлять, хрипеть и задыхаться. Болезнь не останавливалась и затрагивала всё новые области организмы. Под конец она переходила на желудок. У больных начинались тошнота и диарея. Фукидид рассказывает, что сильной проблемой для заражённых считалась непрекращающаяся икота, которая вызывала жуткую боль. Позднее тела заболевших покрывались нарывами и гнойными язвами. Жар не проходил и усиливался. Наблюдалась сильная жажда. В большинстве случаев недуг приводил к летальным исходам.

Как бы ни старались местные медики и знахари лечить чуму, у них ничего не выходило. Болезнь продолжала прогрессировать. Конечно, были и те, кто оправлялся от заразы и выздоравливал. Но Фукидид отмечает, что эти «счастливчики» до конца жизни становились инвалидами. У одних отнимались конечности, у других – половые органы, у третьих – пропадало зрение. Некоторые даже лишались разума и уже не узнавали вокруг себя своих близких. Погребальные обычаи совсем не соблюдались. Каждый хоронил своих соплеменников, как мог. Также было отмечено, что птицы, питавшиеся трупами, лежавшими на улицах, в конце концов тоже заражались и там же погибали. С приходом ужасной чумы в Афинах началась эра беззакония. Мародёры и бандиты свирепствовали практически везде. Очень часто бывало, что бедные собирались в шайки и грабили местных богачей. Плюс ко всему, власти Афин тогда находились в состоянии войны со Спартой, так что чума серьёзно ослабила могущество древнего города. Спартанцы, как утверждают историки, почти не подверглись воздействию инфекции, и после окончания вспышки чумы, продолжили военные действия против афинян.

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