Этот июль не станет прохладным, как надеялись россияне

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29 июня 2021, 22:47 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: vse42.ru

Конец июня выдался для России на редкость жарким, и всё благодаря приходу африканского циклона.

В среднем температура воздуха могла подниматься до 40 градусов по Цельсию. Обычно такие высокие температуры совсем не свойственны для европейской части России. Жара привела к огромным затратам электроэнергии на кондиционеры. Также в магазинах выстраивались очереди из людей, пришедших за вентиляторами. Дышать было практически невозможно даже по ночам, не говоря уже про дневное время суток. Особенно плохо себя чувствовали пожилые люди и обладатели сердечно-сосудистых заболеваний. Стоит отметить, что грядущий июль едва ли сильно обрадует большую часть россиян. Жаркая погода особо не уйдёт, особенно в начале месяца. Но всё же обойдётся без катастроф.

В течение всего июля дневные температуры на европейской части России будут держаться в пределах +20-27 градусов. Прохладной середины лета ждать не стоит, но и слишком жарко тоже не будет. На юге нашей страны установится жара до +33 градусов по Цельсию. Синоптики также говорят о возможном похолодании, которое будет появляться временами. Осадки в европейской части выпадут в пределах климатической нормы, так что серьёзные аномалии вряд ли случатся. В целом, синоптики говорят, что июль будет вполне комфортным, и июньских событий может просто не повториться.

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