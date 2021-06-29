Сказ о том, как учителю и ученику друг друга просвещать

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 июня 2021, 22:10 Екатерина Максимова,

Фото: cоцсети

Продолжая тему зеркальных знаков Зодиака, сегодня мы говорим о дуалах, которые образуют ось просвещения и пространства. Учительство и ученичество, символ ребенка и взрослого, здесь играют ключевые роли. Как Вы помните, свой противоположный знак зодиака нужно знать, чтобы понимать, каких качеств нам не хватает, чтобы позаимствовать их у своего отражения.

Итак, третий знак зодиака – воздушные Близнецы, которым покровительствует Меркурий, планета коммуникаций, слова, передачи информации и ученичества. Это вечные дети, страшно любознательные, дружелюбные, общительные, которым интересно все сейчас и сразу. Разговоры и общение, для них, как воздух, без которого они просто начинают задыхаться. Выговориться для них лучшее лекарство, правда, порой утомительное для окружающих, но безоговорочное! Еще они очень любят учиться и могут этим заниматься всю жизнь. Это происходит потому, что им очень трудно заниматься одним делом долгое время, становится скучно и они перескакивают на новый объект интереса. Но их самые сильные стороны – подвижность вербальная, а также сбор и передача информации. В этом знаке хуже всего чувствует себя планета ЮПИТЕР, управитель Стрельца. Какими же она заведует качествами и сферами жизни, которые нужно Близнецам развивать?

Ну, во-первых - верность идее, одной, тотальной. Близнецы ведь самый противоречивый знак, в котором уживается как бы две личности. И порой самим с собой договориться им сложно. Вот тут доверие к своей вере, своему знанию, своей позиции это как раз то, что Близнецам желательно освоить. Им важно допустить идею о том, что они не только ученики, которые впитывают и перерабатывают чужую информацию, но и наставники, способные создать свое учение. Юпитер символизирует пространство и путешествия, поэтому им очень полезно отправляться в края неизведанные, осваивая чужую жизнь. Им это бывает непросто, потому что Меркурий, их покровитель, отвечает за близкие расстояния. Дальние дали могут пугать представителей этого знака, но вместе с тем завораживать и очень благотворно в дальнейшем на их жизнь влиять. Близнецам при их моложавости очень важно обосноваться в позиции взрослого, который мало зависим от мнения других и направляется на освоение территории своим собственным путем!

Помимо осознания, есть минералы, цвета, предметы, растения и животные, которые могут помочь с Юпитером подружиться. Близнецам очень хорошо иметь кабинет для работы или хотя бы часть комнаты, отведенной именно рабочему пространству, где был бы синий, лазурный или цвет индиго. Из камней может помочь синяя бирюза, лазурит, сапфир и мрамор. Пусть какой-нибудь из этих каменей стоит на письменном столе или висит, как кулон на шее. Юпитер символизирует все большого размера, внушительное и размеренное. Поэтому изображения крупных животных на картинах или канцелярских товарах очень подходит, особенно слона и дуба, олицетворения Юпитера в животном и растительном мире. Из комнатных растений очень подойдут цветы с большими развесистыми листьями. Символ этого гиганта – большая книга знаний и глобус. Все эти атрибуты помогут Близнецам чувствовать себя просветителями, а не просто передатчиками информации. Но перейдем от учеников к вечным учителям.

Учителями для всех предстают огненные Стрельцы, подопечные Юпитера. Эти лидеры, ярые борцы за справедливость, прирожденные оптимисты и благотворители имеют удивительную харизму и уже с молодых ногтей умеют убедить окружающих в своей точке зрения. Расширение пространства духовного и материального вот сфера влияния этого знака. Среди них много гуру и путешественников. Например, известный всем Стрелец ОШО говорил: «Отчаянье бывает только тогда, когда есть ожидания. Ничто не может привести меня в отчаяние: я ничего от вас не жду!» Учить людей Стрельцы умеют феноменально, но вот тут важно не начинать поучать всех на каждом углу.

Именно принятие чужого знания, чужой информации – вот главные способности, которым должен Стрелец научиться у Близнеца. Ему нужно подружиться с Меркурием, который в Стрельце чувствует себя очень некомфортно. Тут мы снова прибегаем к методу астрокоррекции и выбираем маленьких собачек, попугаев и белок в качестве домашних любимцев. Все пестрое, в горошек, в полоску, совмещение множества цветов - это меркурианские мотивы, которые могут помочь Стрельцам уйти от мании величия. Если говорить про монохромный цвет, то все оттенки желтого смогут добавить умудренному представителю этого знака ребячества и подвижности. Из камней предпочтительны все минералы желтых оттенков, а также агат и горный хрусталь. Из растений вьюны, хмель, лианы, горох и бобы.

В следующей статье мы пересечем экватор и разберем пару корневую пару РАК-КОЗЕРОГ. А эти звездные противоположности про мать и отца, про семью и карьеру.

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