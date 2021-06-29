В России гораздо лучше, чем вы думаете

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 июня 2021, 17:16 Август Котляр, Российский и американский журналист.

Фото из открытых источников

Средства массовой информации, блогеры и инфлюенсеры нагнетают обстановку, отчего у многих россиян складывается депрессивное и ложное представление о своей стране. Руководство России в лице нескольких публичных и множества непубличных персон испытывает некоторую озабоченность в перспективе ожидающихся в сентябре выборов, потому что не уверены, пройдет ли на этот раз номер с управлением демократическими процедурами и не принесет ли народное волеизъявление непредсказуемых и нежелательных результатов, чтоб не пришлось с вещами на выход - из Кремля, из Белого дома на Краснопресненской набережной и из комплекса зданий на Старой площади. Ибо бежать некуда, Лондон уже не тот. И оставаться будет опасно - не ровен час, новые люди не просто общипают старых до подпушка, но и могут лишить статуса приличных людей, понизив его до статуса отбывающих уголовное наказание.



Если кто-то надеется, что его минует чаша сия, пусть не обнадёживается. Бог, который поругаем не бывает, сказал человечеству через книгу Екклесиаста: что было, то и будет; что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем (Еккл. 1:9). За последние сто лет в России несколько раз отжимали собственность, а собственников пускали либо в бега (оптимистичный и гуманный вариант, свойственный нынешнему мягкому и незлобному режиму), либо в распыл (наиболее применявшийся на практике в прошлом).



Но лишение сложившегося при Ельцине и Путине истеблишмента любимых игрушек - власти и собственности - было бы чудовищной исторической ошибкой, за которую придётся расплачиваться следующую сотню лет. Хватит с России великих потрясений и жертв; стране надо восстановить мужской генофонд, который был выбит несколькими войнами, надрывом при строительстве коммунизма без денег, а также единственным доступным способом снятия стресса и унижения - распитием дрянной паленой водяры.



Надо сказать несколько вещей, которые пойдут вразрез с устоявшимися стереотипами и представлениями о прекрасном. Но понимать эти вещи надо, хотя и не надо своё понимание афишировать и тем паче публично одобрять.



Коррупция как лимфа



Вещь первая. Коррупция, которая есть пугающий жупел, красная тряпка, социальный ужас-ужас, вовсе не так уж плоха если понять, что это дрожжи и гормоны роста нового и долгоживущего в перспективе российского истеблишмента. Как свидетельствует исторический опыт, власть без собственности - пустышка. Деятели аппарата ЦК КПСС, члены Политбюро, руководство КГБ, все эти пламенные коммунисты с чистыми руками и грязными ногами, сдали свою страну без боя. Не потому, что не верили в идеалы бесклассового общества, а потому, что терять было нечего - ни заводов, ни угольных разрезов, ни сельхозугодий и лесов у них не было, а были жалкие по нынешним временам квартирки на Спиридоновке и Сивцевом Вражке, казенные сараи на Рублёвке и убогие служебные ГАЗ-3102 "Волга", в лучшем случае - казённый ЗИЛ-117 с любовным народным прозвищем "Членовоз". Надо отдать должное Управлению делами президента РФ, особенно во времена Владимира Кожина, что оно сделало жизнь чиновничества не просто хорошей, а замечательной, не стыдной, не убогой, как это было при советской власти, когда нищему чиновнику мог завидовать разве что нищий разнорабочий, потому что пролетарская аристократия могла жить не хуже, если не пропивала свою шестисотрублевую зарплату с премией слесаря 6 разряда под ноль. Даже без поправок на распределитель на улице Грановского и Двухсотую секцию в ГУМе. Нищее чиновничество для страны опаснее последствий катаклизмов и неурожаев. К примеру, в США чиновники живут волшебно, даже иммиграционный офицер, оформляющий бумаги соискателей американского подданства, получает от 90 до 120 тысяч долларов в год, что вводит его в десять процентов самых обеспеченных американских граждан.



Кроме как нахапать в условиях неразберихи становления нового политического режима, озолотиться чиновничеству России было больше неоткуда. По нынешним временам, возможности сделать состояние из должности сильно сократились. Но, чтобы удержать имеющееся, чиновник вынужден держаться за должность и работать, да ещё и вести себя прилично. Из этого чиновничества в паре поколений сложится новая российская аристократия, а без своей аристократии любую страну будет колошматить по любому поводу, будь то войнушка, заварушка или пирушка. Тем, кто вопроса не понимает, мы разъясним - аристократия отличается от остальных слоев населения тем, что все друг друга знают и между ними всеми устанавливаются личносто-человеческие отношения. Если я, скажем, чиновник из Минпромторга и мне надо быстро решить вопрос, скажем, с Минфином, Минэнерго и Минтрансом, и протащить через профильный Департамент аппарата Правительства и согласовать в Администрации Президента, то я могу рассчитывать только на дружеские, товарищеские и родственные отношения с коллегами из этих учреждений - именно они "приделают ноги" моим документам, чтоб они быстро прошли по всем согласовательным уровням и получили одобрение. Если же я пойду официальным путём, буду отправлять свою макулатуру по почте и ждать ответов в установленные процедурными нормами сроки, то любое дело можно заранее считать проваленным. Клясть чиновничество - последнее дело, надо понимать, как в реальности устроен механизм, и тогда им можно пользоваться всласть. И чем скорее устаканится российское чиновничество, чем меньше его будут тормошить ненужными реорганизациями и оптимизациями, тем скорее в системе установятся рабочие связи между элементами и тем спокойнее и безошибочнее будет проходить по системе сигнал.



Авторитарность как лимит



Вещь вторая. Авторитарность противопоставляют демократии. С чего это? Что такое демократия? И что есть авторитаризм? Демократия, в представлении людей не самого большого ума, есть такой порядок осуществления властных функций и распоряжения общественным благом, при котором полномочия достаются не самым компетентным и способным, а тем, кого произвольно выберет большинство. А вот давайте выберем из нашей среды дворников и уборщиц самого лучшего кардиохирурга и пусть он нас оперирует! Мы предоставим дяде Васе операционную и дадим скальпели, йод, иголки и нитки, и пусть нас оперирует, а если он будет делать операции на наших сердцах плохо, то через четыре года мы выберем из нашей среды нового специалиста, вот как раз из Средней Азии подъехали свежие ребята.



При выборе кардиохирурга демократия выглядит не просто абсурдом, но изощрённым и смертельно опасным издевательством над здравым смыслом. Но когда речь заходит о выборе человека, которому даются полномочия казнить и миловать, который решает вопросы войны и мира, жизни и смерти десятков миллионов людей, то тут любой дурак считает себя вправе претендовать на царский трон. И опасны не только дураки, но и те, которые накручивают таких же дураков, дескать, в системе государственного управления нет ничего сложного, главное - разоблачить коррупцию, разогнать чиновничество, провести выборы на все ответственные позиции (чтоб идиоты выбрали из своей среды самых идиотических идиотов и добровольно им подчинились), и вот тогда в стране наступит процветание и благорастворение воздухов. Только бы вот выбрать из правильных рукопожатных, и все само собой наладится, ведь у рукопожатных очень креативное мышление, что-нибудь они да придумают...



Автократия, авторитаризм, диктатура - как угодно, но лишь бы не разгул подобной демократии, когда кровавые клочки от граждан пошли гулять по закоулочкам. Торжество демократии наблюдали в 1917-1921 годах, еле остановили кровавую баню, но она потом ещё долго аукалась. Торжество народовластия снесло Советский Союз, и чёрт бы с ним, но чуть не снесло Россию, как снесло Украину. Опасность народовластия в том, что когда к тебе домой приходят вооружённые люди, тащат тебя в застенок, а потом от имени народа убивают ни за что, то аппелировать не к кому. Демократия же, воля миллионов. В случае авторитаризма хоть понятно, где искать возможность сохранить свою жизнь, с кем договариваться. В реальности это страшно, что когда твои двери ломают неизвестные вооружённые люди, а менты выручать и спасать не приедут, потому что демократия их разогнала, как это было недавно в США в некоторых демократических штатах, то начинаешь молить Господа Бога о сильной руке и понимать, что в самом деле, любая власть - это от Него, Вседержителя, и бунтовать против данных Им властей - это бунтовать против Него Лично. Если разочек попасть под бесчинства толпы или какой-либо большой группы, то потом всю жизнь будешь благодарить Господа и молиться за полицию, ФСБ, Росгвардию, армию и МЧС. Ибо "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены" (Рим. 13:1).



Избавляться от бунтарей, бунтовщиков, революционеров - это то же самое, что изолировать здоровое стадо от бешеных собак. Жалко больное животное, но оно же заражает все вокруг себя, и популяция погибнет. Что интересно - идеология бунта против устоявшихся правил - чисто европейская гуманистическая фишка, в Китае, Японии, на Древнем Востоке такого не было, бунтарей быстро окорачивали. Европейские же леваки, то есть атеисты, пропагандирующие передел чужой собственности в свою пользу, распалили сначала молодежь на бунт против родительских устоев в 1969 году, а потом понеслось. А теперь дошло до того, что слово любовь ассоциируется не с союзом мужчины и женщины для рождения детей, а с толканием фекальных масс детородным органом одного мужчины по прямой кишке другого, а их открытый бунт против всего божественного и измывательство над естественным называется теперь Парадом гордости.



Образование и здоровье как несчастье. Или все же счастье?



Вещь третья. Россияне очень недовольны состоянием образования и медицины. Они считают, что при советской власти было лучше. Но тогда при советской власти и солнце было ярче, и трава зеленее, и море глубже. И женщины красивее. Хотя в реальности это не так. Тогда народ бухтел, что детям забивают головы всякой ерундой, которая им в жизни никогда не пригодится. А в институтах студентов кошмарят историей партии, диалектическим материализмом и научным коммунизмом. И вообще в институт не поступить, все по блату, нежелательных абитуриентов "валят" на экзаменах, потому что нет никаких объективных критериев, когда человек отвечает на вопросы в экзаменационном билете, и что это предоставляет возможности не только для отсева неугодных, но для обогащения преподавателей. И вот, ввели стандарт, постарались максимально его объективизировать - теперь школьники сдают единые государственные экзамены и критерии объективные, ответил либо правильно на вопрос, либо неправильно. И снова родина виновата - разве можно так обращаться с детьми, а если ребенок талантлив? Только экзаменатор, умный и добрый, может открыть весь потенциал ребенка, вытащить из него какие-то куцые обрывки сведений, и увидеть в троечнике будущего Эйнштейна или Менделеева. И что же это получается, что только зубрилы с железными задницами могут теперь учиться на бесплатных отделениях государственных вузов? А если у родителей нет денег, что, вы отсекаете молодёжь от высшего образования? Да как это можно? В общем, не угодили опять.



Ругали медицину, что в больничках держат, но при этом не оперируют, а дают таблетки, которые можно вполне пить и дома. Что все плохо устроено, понастроили больниц неизвестно для кого, что врачей перепроизводство, что они ничего не знают и лечить не умеют, и зарплаты у них нищенские, а вот за границей! Особенно в Америке! Там начинающий докторишка-терапевт сразу получает 120 тысяч долларов в год, а хороший нейрохирург получает полмиллиона и катается на красной Ferrari. Это так, но завидовать могут только люди, не понимающие американских реалий и огромной разницы между российской и американской медициной, и не высокой, где ковыряются в мозгах или генах, а повседневной. Кто знает, что доктор лет тридцать выплачивает студенческие долги, которые накопились за 12 лет его учебы на медика?



В Америке врач не приходит на дом, в Америке без рецепта ничего не купишь, кроме аспирина, ибупрофена и пластыря, в Америке визит в скорую помощь (emergency room) при больничке может запросто обойтись в 10 тысяч долларов, которых нет у 80 процентов американцев. Про американские медицинские страховки в России тоже ничего не знают, в основном, это все сведения из разряда "с чужих слов записано по памяти". Кто в России знает, что в Америке лечат практически все болезни тремя вещами? Сначала антибиотиками, чтоб убить инфекцию, потом гормонами, чтоб стимулировать защитные и восстановительные силы организма, и затем антидепрессантами, потому что от сильнодействующих американских медикаментов у человека начинается раздрай в психике. Ждать приема у специалиста можно полгода, если не нравится - поезжайте в скорую, там сразу помогут. И счёт выставят за все услуги сразу, см. несколько строк выше. Те, кто живут в Швейцарии и Германии, тоже жалуются на очень существенные недостатки в медицине этих стран, если сравнивать с Россией.



И еще один нюанс, касающийся общего здоровья населения. Здоровая еда в России все ещё достаточно дешево обходится. В России вполне можно выжить на несколько долларов в день, если разумно выбирать каши, недорогие овощи и нормальные белковые продукты, молочку и мясо. Это не будет усиленное деликатесное питание, но жить и сохранять здоровье можно.



Хорошо там, где мы есть



Лицам, пожившим на Западе много лет жизнью простых обывателей, а не жизнью детей русских олигархов, Россия представляется не просто достойной, а совершенно охренительной страной, просто нереально классной. Москва вообще чуть ли не лучший сейчас город на Земле, лучше всех американских городов, лучше Лондона, Берлина и Парижа. И Россия весьма цивилизованное место, если сравнивать даже с Европой и тем паче с Америкой, про иные миры мы вообще не говорим.



Но вот глаз россиянина из всех картинок выхватывает коттедж зажиточной американской семьи, за который она отдает треть своего дохода в течение тридцати лет, и начинает волноваться - вот, живут же люди! Видят два сравнительно приличных авто у этого коттеджа - вот, живут же люди! Мыслей, что вся эта красотища принадлежит банкам, у россиян все еще не возникает, хотя уже десятки миллионов граждан России опутаны долговыми сетями и удавками, как почти поголовно все американцы. Кто в России знает, как бедны в массе американцы? В каком отчаянии живёт половина Америки, причем трудящаяся половина?



Пару лет подряд Францию колбасило от волнений жёлтых жилетов. Это были простые белые работяги, не какие-нибудь тунеядцы с Ближнего Востока и Северной Африки. То есть люди, работающие много и тяжко каждый день, и которым при этом не хватало на еду и жильё. К сравнению: кто в России выходил на митинги на Болотной и потом на все эти манифестации недовольных? Как раз те, которые работают мало, а получают много - всякие представители творческих профессий и юношество, сидящее на шее у родителей. Не водители трамваев, не таксисты и не сталевары. Приходится говорить о вещах как бы очевидных, но они почему-то мало кому приходят в голову.



Мир в настоящее время, в середине 2021 года, проходит такую же стадию метаморфологических изменений, что окуклившаяся гусеница, преобразующаяся в бабочку, то есть организм, устроенный на совершенно иных принципах и обладающих принципиально иными свойствами. Никто из экономистов не озвучивает, что экономика Китая и США представляет собой срощенные организмы, хоть и не двойняшки, но это фактически одно целое, при этом уже США больше зависимы от Китая, хотя все еще вырабатывают кровь - доллары - питающие этот организм и еще кучу прилипал и паразитов. Это такое симбиотическое единство, пусть и полное противоречий и аутоиммунных отторжений. Это монстр с неизвестным ВВП, очевидно, порядка 30 триллионов долларов, из которых две трети приходится на Китай и треть на США. Надо понимать, что Китай - здоровый организм, хоть и не без уродств, а Америка - больной, хоть и со следами былой красоты. Если их разъединить, то Китай переболеет и выживет, а Америка захиреет и может скукожиться совсем.



Желать Америке плохого - это дурь и идиотизм. Это чудесная страна, которой управляют не самые лучшие люди. Относительно здоровая часть американского общества и истеблишмента продула свою страну, уже не важно, по каким причинам. Из трех серьёзнейших людей, стоявшими за Трампом, двое сдулись. Стояли за Трампом братья Кохи с состоянием в 110 миллиардов долларов на двоих, но политически активный Дэвид умер за год до выборов, хотя ему было всего 79 лет и он был достаточно крепок. Чарльз, брат его, не настолько политически активен, особенно наблюдая за смертью брата и падением третьего человека из этой троицы - Роберта Мерсье, сооснователя самого успешного хедж-фонда и имевшего много миллиардов свободного кэша. Поскольку вся пресса, все масс медиа были против Трампа, никаких громких разоблачений в пользу прояснения обстоятельств смерти Дэвида Коха и отстранения от должности Роберта Мерсье, не было. Это все было как бы не замечено. А в Америке произошла ужасная и комичная вещь одновременно - слабоумие одержало триумф над невежеством.



Хотя россияне мыслят российскоцентрично, и думают, что весь мир вращается вокруг России, это в реальности не так. У мира сейчас нет центра, им не являются ни Лондон, ни Нью-Йорк с Вашингтоном, ни Пекин и не Токио. И Москва не центр мира, хотя очень приятное место, особенно, если отменят дурацкие и бесполезные QR-коды. Центрами мира на текущий момент являются несколько мегаяхт в нейтральных водах, где дядечки с разных концов света, которых мало кто знает в лицо, сидят друг с другом, пьют коньячище, курят сигары, хлопают по сладким попкам своих очаровательных спутниц, и пытаются придумать, куда направить этот мир и имеющиеся в их распоряжении сотни миллиардов и триллионы долларов, распиханные по офшорам. Пока они не придумают, коронавирус не утихнет, Запад не угомонится и в отношении собственного самоубийства и нападок на Россию, а проблемы педиков, феминисток, негроидов и нацменов, равно как и яростная борьба за охлаждение планеты Земля, не сойдут с повестки дня.



Но если они придумают, или кто-то их надоумит, или ещё что-то случится, то Россию тут же позабудут, оставят её в покое, Путина снова узнают и полюбят, и, заглянув ему в очередной раз в глаза, увидят не только большую душу, но и очень острый ум, который позволил России не только сохраниться, но и расцвести как никогда прежде за последнюю тысячу лет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости