Обнаруженный в Индии вирус Нипах едва ли вызовет масштабную пандемию

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29 июня 2021, 16:09 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

По мнению российского эпидемиолога Эдуарда Шинкова, выявленный в азиатских странах вирус Нипах никак не может вызвать глобальную пандемию. Ведь сдержать распространение вируса довольно легко. В этом случае достаточно своевременных мер профилактики, информирования людей и строгого санитарного надзора над фруктами.

Эксперт считает, что бояться масштабного распространения Нипаха не следует. Хотя согласно выводам ВОЗ, вирус считается весьма опасным и непредсказуемым. Лекарств от него на данный момент не существует. Как правило, вызванные Нипахом заболевания напоминают обычную простуду. В некоторых случае это приводит к энцефалиту, который уже может вызвать смерть организма. Общий уровень летальности вируса составляет 75%.



Нипах относится к семейству парамиксовирусов и содержит РНК. Может передаваться человеку от животных (в частности от летучих мышей). Заражение особенно возможно черед продукты питания, если на них была оставлена слюна больных зверей. Особую опасность вызывают пальмовое молоко, плоды манго и многие индийские фрукты. Пока что отдельные вспышки вируса фиксируются в Индии, Бангладеш, Малайзии и Сингапуре. В России Нипах ещё не был выявлен. Эксперты полагают, что он может попасть в нашу страну только через заражённых путешественников.









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